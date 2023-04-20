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Найбільша та найважча ракета у світі Starship вибухнула в небі: що не так із запуском

20 квітня 2023 17:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Найбільша та найважча ракета у світі Starship вибухнула в небі: що не так із запуском
Стартовий комплекс ракети Starship компанії SpaceX на полігоні в Техасі. Фото: SpaceX
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 20 квітня, американський мільярдер, винахідник Ілон Маск запустив найбільшу ракету в історії Starship. Проте під час польоту сталися певні складнощі.

Трансляція із запуску історичної ракети з'явилась на SpaceX.

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Запуск ракети Starship

У штаті Техас, всього за кілька миль від кордону з Мексикою, на стартовому столі полігону SpaceX в окрузі Бока-Чика встановлено першу повністю багаторазову найбільшу і найпотужнішу ракету в історії людства — Starship. 

Запуск Starship
Запуск ракети Starship 20 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Go Nakamura
Запуск Starship
Запуск ракети Starship 20 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Планувалося, що її перший тестовий політ наблизить повернення людей на Місяць, а в майбутньому, про яке творець та ідеолог проєкту Ілон Маск давно мріє, — і на Марс.

Невдалий запуск ракети

Однак перший випробувальний політ Starship Ілона Маска зазнав невдачі. Ракета-носій SuperHeavy після невеличкої затримки успішно стартувала і досягла висоти 39 км, після чого втратила стійкість, почала перекидатися і зрештою вибухнула. 

Запуск Starship
Запуск ракети Starship 20 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Joe Skipper

Це найбільша і найважча ракета за всю історію космонавтики, вона призначена для пілотованих польотів на Місяць і Марс.

У SpaceX вже заявили, що проведуть роботу над помилками.

Що відомо про Starship

Starship — це повністю багаторазова транспортна система, призначена для перевезення як екіпажу, так і вантажу на орбіту Землі, та допомоги людству повернутися на Місяць і подорожувати на Марс і далі.

Космічний корабель Starship, або "Зоряний корабель", був побудований компанією SpaceX американського підприємця Ілона Маска.

Його висота майже 120 м, а потужність вдвічі перевищує будь-яку ракету в історії.

Компанія планує відправити верхній ступінь шатла у східному напрямку, щоб він зробив майже повне коло навколо Землі.

Нові дані дадуть інформацію і підвищать ймовірність успіху в майбутньому, оскільки SpaceX стрімко просуває розробку Starship.

Повну трансляцію запуску ракети можна дивитись тут.

Нагадаємо, запуск найбільшої ракети в історії Starship переносився двічі. Останній запуск планувався 17 квітня. Раніше компанія оголосила, що працює над "проблемою тиску" і не запустить корабель сьогодні, якщо її не розв'яжуть.

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