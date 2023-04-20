Найбільша та найважча ракета у світі Starship вибухнула в небі: що не так із запуском
У четвер, 20 квітня, американський мільярдер, винахідник Ілон Маск запустив найбільшу ракету в історії Starship. Проте під час польоту сталися певні складнощі.
Трансляція із запуску історичної ракети з'явилась на SpaceX.
Запуск ракети Starship
У штаті Техас, всього за кілька миль від кордону з Мексикою, на стартовому столі полігону SpaceX в окрузі Бока-Чика встановлено першу повністю багаторазову найбільшу і найпотужнішу ракету в історії людства — Starship.
Планувалося, що її перший тестовий політ наблизить повернення людей на Місяць, а в майбутньому, про яке творець та ідеолог проєкту Ілон Маск давно мріє, — і на Марс.
Невдалий запуск ракети
Однак перший випробувальний політ Starship Ілона Маска зазнав невдачі. Ракета-носій SuperHeavy після невеличкої затримки успішно стартувала і досягла висоти 39 км, після чого втратила стійкість, почала перекидатися і зрештою вибухнула.
Це найбільша і найважча ракета за всю історію космонавтики, вона призначена для пілотованих польотів на Місяць і Марс.
У SpaceX вже заявили, що проведуть роботу над помилками.
Що відомо про Starship
Starship — це повністю багаторазова транспортна система, призначена для перевезення як екіпажу, так і вантажу на орбіту Землі, та допомоги людству повернутися на Місяць і подорожувати на Марс і далі.
Космічний корабель Starship, або "Зоряний корабель", був побудований компанією SpaceX американського підприємця Ілона Маска.
Його висота майже 120 м, а потужність вдвічі перевищує будь-яку ракету в історії.
Компанія планує відправити верхній ступінь шатла у східному напрямку, щоб він зробив майже повне коло навколо Землі.
Нові дані дадуть інформацію і підвищать ймовірність успіху в майбутньому, оскільки SpaceX стрімко просуває розробку Starship.
Повну трансляцію запуску ракети можна дивитись тут.
Нагадаємо, запуск найбільшої ракети в історії Starship переносився двічі. Останній запуск планувався 17 квітня. Раніше компанія оголосила, що працює над "проблемою тиску" і не запустить корабель сьогодні, якщо її не розв'яжуть.