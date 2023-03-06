​​​NASA показало, как выглядит спутник Юпитера Ио: что за "реки" заметили на нем

Спутник Юпитера Ио является самым активным с точки зрения геологии космическим телом в Солнечной системе

Свежие фотографии, сделанные аппаратом "Джуно", подтвердили высокую вулканическую активность Ио. На поверхности спутника Юпитера видны бесчисленные вулканы и потоки лавы.

Об этом сообщает Universe Today.

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В начале марта летающий вокруг Юпитера автоматический космический аппарат "Джуно" сделал фотографии спутника этого газового гиганта, Ио.

Эти фотографии стали самыми подробными изображениями Ио, которые человечество смогло сделать за всю историю наблюдений.

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Поверхность Ио, как показывают фото, напоминает пиццу, пересекаемую многочисленными "реками".

Причиной появления пятен и линий на поверхности спутника Юпитера является вулканическая активность. Ученые называют Ио наиболее активным в геологическом плане небесным телом в Солнечной системе.

Точки на фотографиях действительно являются многочисленными вулканами, а "реки" — это потоки лавы, которая постоянно извергается из этих вулканов.

Напомним, что в этом году по плану на Юпитер должна отправиться беспилотная миссия Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE).

Эта миссия должна детально исследовать крупнейшие спутники Юпитера, на которых могут существовать какие-то формы биологической жизни.

Фото: NASA