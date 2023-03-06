​​​​​​​NASA показало, як виглядає супутник Юпітера Іо: що за "річки" помітили на ньому

Супутник Юпітера Іо є найактивнішим з точки зору геології космічним тілом у Сонячній системі

Свіжі фотографії, зроблені апаратом "Джуно", підтвердили високу вулканічну активність Іо. На поверхні супутника Юпітера видно численні вулкани та потоки лави.

Про це повідомляє Universe Today.

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На початку березня автоматичний космічний апарат "Джуно", який літає навколо Юпітера, зробив фотографії супутника цього газового гіганта, Іо.

Ці світлини стали найдетальнішими зображеннями Іо, які людство змогло зробити за усю історію спостережень.

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Поверхня Іо, як показують фото, нагадує піцу, яку перетинають численні "річки".

Причиною появи плям та ліній на поверхні супутника Юпітера є вулканічна активність. Науковці називають Іо найактивнішим у геологічному плані небесним тілом у Сонячній системі.

Точки на фотографіях насправді є численними вулканами, а "річки" — це потоки лави, яка постійно вивергається із цих вулканів.

Нагадаємо, що цього року за планом до Юпітеру має відправитися безпілотна місія Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE).

Ця місія має детально дослідити найбільші супутники Юпітера, на яких потенційно можуть існувати якісь форми біологічного життя.

Фото: NASA