NASA зафиксировал солнечные лучи на Марсе

Марс

На Марсе существуют облака, которые могут содержать углекислый газ или сухой лед, и исследование их формирования и движения является важным для понимания марсианской атмосферы и погоды на планете. В январе 2021 года марсоход Curiosity начал исследование этих облаков с помощью своей цветной камеры Mastcam и черно-белых навигационных камер, что позволило ученым получить более детальное представление о структуре и росте облаков.

Об этом пишет NASA Exploration.

Солнечные лучи на Марсе

В начале февраля, во время исследования, Curiosity запечатлел уникальный закат на Марсе, где лучи солнечного света осветили гряду облаков. Эти солнечные лучи, называемые сумеречными лучами, были впервые зафиксированы на Марсе и стали объектом интереса ученых.

Наиболее марсианские облака состоят из водяного льда и парят на высоте не более 60 километров над землей, но облака, запечатленные на последних фотографиях, кажутся на большей высоте, что указывает на то, что они состоят из углекислого газа или сухого льда.

Изучение облаков на Марсе позволяет ученым получить информацию о составе и температуре марсианской атмосферы, а также о ветрах внутри нее, что является важным для понимания условий на планете.

Curiosity продолжает исследование облаков на Марсе с помощью своих камер, и в середине марта исследование завершится. Ожидается, что полученная информация поможет расширить знания об атмосфере Марса и его погодных условиях.

Напомним, ранее NASA показало новые подробные фотографии скал Марса. Также космическое агентство создало интерактивную карту, чтобы все желающие могли наблюдать, где именно на Марсе находится марсоход Perseverance.