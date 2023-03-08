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NASA зафіксував сонячне проміння на Марсі

8 березня 2023 18:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Марс
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Марсі існують хмари, які можуть містити вуглекислий газ або сухий лід, і дослідження їх формування та руху є важливим для розуміння марсіанської атмосфери та погоди на планеті. У січні 2021 року марсохід Curiosity розпочав дослідження цих хмар за допомогою своєї кольорової камери Mastcam та чорно-білих навігаційних камер, що дозволило вченим отримати більш детальне уявлення про структуру та зростання хмар.

Про це пише NASA Exploration.

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Сонячні промені на Марсі

На початку лютого, під час дослідження, Curiosity відобразив унікальний захід сонця на Марсі, де промені сонячного світла висвітлили гряду хмар. Ці сонячні промені, які називають сутінковими променями, були вперше зафіксовані на Марсі й стали об'єктом інтересу вчених.

Найбільш марсіанські хмари складаються з водяного льоду і ширяють на висоті не більше 60 кілометрів над землею, але хмари, зафіксовані на останніх фотографіях, здаються на більшій висоті, що вказує на те, що вони складаються з вуглекислого газу або сухого льоду.

Вивчення хмар на Марсі дозволяє вченим отримати інформацію про склад і температуру марсіанської атмосфери, а також про вітри в ній, що є важливим для розуміння умов на планеті.

Curiosity продовжує дослідження хмар на Марсі за допомогою своїх камер, і в середині березня дослідження завершиться. Очікується, що отримана інформація допоможе розширити знання про атмосферу Марса та його погодні умови.

Нагадаємо, раніше NASA показало нові докладні фотографії скель Марса. Також космічне агентство створило інтерактивну карту, щоб усі охочі могли спостерігати, де саме на Марсі знаходиться марсохід Perseverance.

 

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