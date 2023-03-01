Пилот развернул самолет на 360 градусов, чтобы показать пассажирам полярное сияние

Пилот развернулся на 360 градусов над Северным морем

Пилот британской авиалинии EasyJet совершил поворот, чтобы пассажиры смогли увидеть феномен северного сияния. Это зрелище известно под названием Аврора.

Об этом пишет BBC.

Незабываемый полет

Известно, что самолет следовал из Исландии в Манчестер, когда полярный свет осветил небо над Великобританией. Один из пассажиров Адам Гроувз заявил, что это "невероятное зрелище довершило его четырехдневное путешествие", во время которого он также обручился.

Мужчина рассказал, что он и его жена сидели в правом крыле самолета, однако благодаря мастерству пилота они смогли увидеть северное сияние.

"Мы вылетели, на полпути пилот выключил свет, и мы могли увидеть вид в левом окне. Но мы сидели на правой стороне, через несколько минут пилот повернул и сделал круг, чтобы каждый мог увидеть полярное сияние", — так Гроувз прокомментировал собственное путешествие.

В свою очередь, в пресс-службе авиакомпании EasyJet заявили, что очень рады, что их капитан смог выполнить контролируемый манёвр, чтобы позволить пассажирам увидеть это природное явление.

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