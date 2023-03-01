Пілот розвернув літак на 360 градусів, щоб показати пасажирам полярне сяйво

Пілот розвернувся на 360 градусів над Північним морем

Пілот британської авіалінії EasyJet зробив поворот, щоб пасажири змогли побачити феномен північного сяйва. Це видовище відоме за назвою Аврора.

Про це пише BBC.

Незабутній політ

Відомо, що літак прямував з Ісландії до Манчестера, коли полярне світло освітило небо над Великою Британією. Один з пасажирів Адам Гроувз заявив, що це "неймовірне видовище довершило його чотириденну подорож", під час якої він також заручився.

Чоловік розповів, що він та його дружина сиділи у правому крилі літака, однак завдяки майстерності пілота вони змогли побачити північне сяйво.

"Ми вилетіли, на пів дороги пілот вимкнув світло, й ми могли бачити вид у лівому вікні. Але ми сиділи на правому боці, через декілька хвилин пілот повернув і зробив коло, щоб кожен міг побачити полярне сяйво", — так Гроувз прокоментував власну подорож.

Своєю чергою, у пресслужбі авіакомпанії EasyJet заявили, що дуже раді, що їх капітан зміг виконати контрольований маневр, аби дозволити пасажирам побачити це природне явище.

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