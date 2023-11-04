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После поражения Маска — SpaceX вторично запустит ракету Starship

4 ноября 2023 05:48
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
После поражения Маска — SpaceX вторично запустит ракету Starship
Ракету Starship попытаются запустить второй раз. Фото: GettyImages
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Компания SpaceX после неудачной попытки запуска ракеты Starship назвала сроки по второй испытательной попытке. Это может произойти уже в середине ноября.

Об этом пишет Bloomberg .

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После того, как авиационная администрация завершила проверку безопасности, компания обнародовала предварительную цель запуска.

"Отчет FAA является частью более широкой оценки, необходимой перед тем, как компания Илона Маска сможет организовать еще один тестовый полет. Служба охраны рыбных ресурсов и дикой природы США также проводит консультации по закону об исчезающих видах с авиационной администрацией", — говорится в сообщении.

Что известно о ракете Starship

Ракета Starship взорвалась после того, как совершила свой первый запуск. В частности, именно она является главной амбицией американского миллиардера Илона Маска доставить груз и, наконец, людей на Луну и Марс.

"Часть двигателей Raptor, которые были установлены на ракетоносители Super Heavy - вышли из строя. Ракета начала вращаться, в результате чего сбилась с правильного курса. Маск отмечал, что для успешного запуска ракеты может потребоваться несколько попыток", — говорится в сообщении.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск заявил, что "Украина терпит поражение в войне" против России. Он согласился с анализом бизнесмена Дэвида Сакса в статье The Time о Владимире Зеленском, войне и коррупции.

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