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Після поразки Маска — SpaceX вдруге запустить ракету Starship

4 листопада 2023 05:48
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Після поразки Маска — SpaceX вдруге запустить ракету Starship
Ракету Starship спробують запустити вдруге. Фото: GettyImages
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

Компанія SpaceX після невдалої спроби запуску ракети Starship назвала терміни щодо другої випробувальної спроби. Це може статися уже в середині листопада.

Про це пише Bloomberg.

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Після того, як авіаційна адміністрація завершила перевірку безпеки, компанія оприлюднила попередню мету запуску.

"Звіт FAA є частиною ширшої оцінки, необхідної перед тим, як компанія Ілона Маска зможе організувати ще один тестовий політ. Служба охорони рибних ресурсів і дикої природи США також проводить консультації щодо закону про зникаючі види з авіаційної адміністрацією", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про ракету Starship

Ракета Starship вибухнула після того, як здійснила свій перший запуск. Зокрема, саме вона є головною амбіцією американського мільярдера Ілона Маска  доставити вантаж і, зрештою, людей на Місяць і Марс. 

"Частина двигунів Raptor, які були встановлені на ракетоносії Super Heavy — вийшли з ладу. Ракета почала обертатись внаслідок чого збилась із правильного курсу. Маск відзначав, що для успішного запуску ракети може знадобитись кілька спроб", — вказано у повідомленні.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск заявив, що "Україна зазнає поразки у війні" проти Росії. Він погодився з аналізом бізнесмена Девіда Сакса у статті The Time про Володимира Зеленського, війну та корупцію.

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