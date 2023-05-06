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Редкое лунное затмение можно наблюдать онлайн

6 мая 2023 00:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Редкое лунное затмение можно наблюдать онлайн
Лунное затмение можно наблюдать с Земли. Иллюстративное фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Вчера, 5 мая, можно было наблюдать редкое лунное затмение под названием "цветочный месяц". Если вы не успели насладиться этим явлением или полностью его разглядеть, то затмение можно наблюдать онлайн с помощью виртуального телескопа.

Об этом сообщает Space.com.

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Затмение могли видеть только с восточного полушария. В частности, наблюдали жители большей части Европы, Австралии, Африки и Азии.

Событие достигло своего пика в 20:22, примерно через два часа после начала, и закончилось в 22:30, когда тень Земли покинула Луну.

Этот особый тип лунного затмения известен как полутень, то есть наблюдатели за небом могут увидеть, как Луна темнеет, но не исчезает полностью.

Затемнение происходит, когда Солнце, Земля и Луна расположены на прямой линии. Земля находиться внутри и отбрасывает тень на поверхность Луны, закрывая солнечный свет.

 

Напомним, что 5 мая люди смогут увидеть редкое затмение, лунное полутеневое. Следующее такое затмение на Земле можно будет увидеть в 2042 году.

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