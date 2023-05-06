Рідкісне місячне затемнення можна спостерігати онлайн

Місячне затемнення можна спостерігати з Землі. Ілюстративне фото: freepik.com

Вчора, 5 травня, можна було спостерігати рідкісне місячне затемнення, що має назву "квітковий місяць". Якщо ви не встигли насолодитися цим явищем чи сповна його розгледіти, то затемнення можна спостерігати онлайн за допомогою віртуального телескопа.

Про це повідомляє Space.com.

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Затемнення могли бачити лише зі східної півкулі. Зокрема, спостерігали жителі більшої частини Європи, Австралії, Африки та Азії.

Подія сягнула свого піка о 20:22, приблизно через дві години після початку, і закінчилася о 22:30, коли тінь Землі покинула Місяць.

Цей особливий тип місячного затемнення відомий як напівтінь, тобто спостерігачі за небом можуть побачити, як Місяць темніє, але не зникає повністю.

Затемнення відбувається, коли Сонце, Земля та Місяць розташовані на прямій лінії. Земля перебуває в середині і відкидає тінь на поверхню Місяця, закриваючи сонячне світло.

Lunar Eclipse Right Now From Ksk, Punjab#LunarEclipse2023 pic.twitter.com/dH5MSxMrVK — Malik Naveed Photography🌙 (@photobynaveed) May 5, 2023

Нагадаємо, що 5 травня люди зможуть побачити рідкісне затемнення, місячне напівтіньове. Наступне таке затемнення на Землі можна буде побачити аж 2042 року.