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Rolls-Royce показала ядерный реактор для жизни на Луне и Марсе

1 февраля 2023 00:44
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Rolls-Royce показала ядерный реактор для жизни на Луне и Марсе
Компания займется изучением того, как можно использовать ядерную энергию для других направлений освоения космоса.
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Компания Rolls-Royce показала рендер ядерного реактора, который должен обеспечить энергией базу на Луне или Марсе. Кроме того, такой двигатель должен также применяться и в космических кораблях.

Об этом сообщает сама компания Rolls-Royce.

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Подробности

Указанный микрореактор, разработанный Rolls-Royce, представляет собой автономное и энергоемкое решение для использования в космических исследованиях поверхности других планет или спутников или для обеспечения питанием космического корабля.

"Микрореактор Rolls-Royce разработан для использования от начала безопасной и чрезвычайно прочной формы топлива. Каждая ячейка урана покрыта несколькими защитными слоями, которые действуют как система локализации, что позволяет ему выдерживать экстремальные условия", — указала Rolls-Royce.

Ядерный двигатель Rolls-Royce

Джейк Томпсон, руководитель отдела инновационных продуктов и услуг Rolls-Royce, сообщил, что компания использует имеющийся опыт для разработки небольших реакторов, применяемых на базах на Луне или Марсе, "обеспечивая надежную и чистую энергию для астронавтов в этих локациях".

Впрочем, Rolls-Royce не намерена останавливаться на месячных базах и в партнерстве с Космическим агентством Великобритании займется изучением того, как можно использовать ядерную энергию для других направлений освоения космоса.

Напомним, Rolls-Royce Power Systems вместе с PerinGenerators Group изготовили сверхмощные генераторы для украинских больниц. Их уже получили медучреждения Вышгорода и Николаева.

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