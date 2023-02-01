Rolls-Royce показала ядерный реактор для жизни на Луне и Марсе

Компания займется изучением того, как можно использовать ядерную энергию для других направлений освоения космоса.

Компания Rolls-Royce показала рендер ядерного реактора, который должен обеспечить энергией базу на Луне или Марсе. Кроме того, такой двигатель должен также применяться и в космических кораблях.

Об этом сообщает сама компания Rolls-Royce.

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Указанный микрореактор, разработанный Rolls-Royce, представляет собой автономное и энергоемкое решение для использования в космических исследованиях поверхности других планет или спутников или для обеспечения питанием космического корабля.

"Микрореактор Rolls-Royce разработан для использования от начала безопасной и чрезвычайно прочной формы топлива. Каждая ячейка урана покрыта несколькими защитными слоями, которые действуют как система локализации, что позволяет ему выдерживать экстремальные условия", — указала Rolls-Royce.

Джейк Томпсон, руководитель отдела инновационных продуктов и услуг Rolls-Royce, сообщил, что компания использует имеющийся опыт для разработки небольших реакторов, применяемых на базах на Луне или Марсе, "обеспечивая надежную и чистую энергию для астронавтов в этих локациях".

Впрочем, Rolls-Royce не намерена останавливаться на месячных базах и в партнерстве с Космическим агентством Великобритании займется изучением того, как можно использовать ядерную энергию для других направлений освоения космоса.

Напомним, Rolls-Royce Power Systems вместе с PerinGenerators Group изготовили сверхмощные генераторы для украинских больниц. Их уже получили медучреждения Вышгорода и Николаева.