Rolls-Royce показала ядерний реактор для життя на Місяці та Марсі

Компанія займеться вивченням того, як можна використовувати ядерну енергію для інших напрямків освоєння космосу

Компанія Rolls-Royce показала рендер ядерного реактора, який повинен забезпечити енергією базу на Місяці чи Марсі. Крім того, такий двигун мав би також застосовуватися і в космічних кораблях.

Про це повідомляє сама компанія Rolls-Royce.

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Показаний мікрореактор, розроблений Rolls-Royce, являє собою автономне і енергоємне рішення для використання в космічних дослідженнях поверхні інших планет або супутників, або для забезпечення живленням космічного корабля.

"Мікрореактор Rolls-Royce розроблений для використання від початку безпечної та надзвичайно міцної форми палива. Кожен осередок урану вкритий кількома захисними шарами, які діють як система локалізації, що дає змогу йому витримувати екстремальні умови", — вказала Rolls-Royce.

Джейк Томпсон, керівник відділу інноваційних продуктів і послуг Rolls-Royce, повідомив, що компанія використає наявний досвід для розроблення невеликих реакторів, що застосовуватимуться на базах на Місяці або Марсі, "забезпечуючи надійну і чисту енергію для астронавтів у цих локаціях".

Втім, Rolls-Royce не збирається зупинятися на місячних базах і в партнерстві з Космічним агентством Великої Британії займеться вивченням того, як можна використовувати ядерну енергію для інших напрямків освоєння космосу.

Нагадаємо, Rolls-Royce Power Systems разом з PerinGenerators Group виготовили надпотужні генератори для українських лікарень. Їх уже отримали медзаклади Вишгорода та Миколаєва.