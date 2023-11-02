Рассекречивают данные — Пентагон запустил сайт для исследования НЛО

Летающая тарелка в небе над землей. Фото: Shutterstock

Пентагон запустил платформу, чтобы фиксировать случаи встречи с неустановленными аномальными явлениями, известными как НЛО. Таким образом, в США хотят направить больше ресурсов и использовать все возможности изучения неизвестного.

Об этом сообщает The Guardian.

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Кто имеет доступ к сайту об НЛО

Отмечается, что доступ к сайту имеют федеральные служащие и те, кто непосредственно знаком с изучением подобных явлений.

Позже его откроют для широкой публики. Таким образом, "правительство приближается к выполнению своего обещания полной открытости" относительно аномальных событий и явлений.

Платформу под названием All-domain Anomaly Resolution Office (Aaro) запустили после того, как Пентагон назначил Марка Макинерни директором исследования НЛО. Также созданию сайта посодействовало и то, что NASA нужны данные всех наблюдающих за небом землян. Таким образом, можно улучшить изучение неизвестного.

Что будет публиковаться на сайте об НЛО

Отмечается также, что платформа "назначена в качестве начальной точки контакта… она не предназначена для передачи потенциально конфиденциальной или секретной информации".

Директор Aaro Шон Киркпатрик заявил, что эта платформа разочарует тех, кто ожидает столкнуться с пришельцами уже сейчас. Это ведь не выдумки из сериала "Секретные материалы".

Также в скором времени на сайте должен появиться рассекреченный материал — "исторические документы". По словам Киркпатрика, это "учебный материал, который поможет информировать общественность".

Что пишут СМИ об открытии сайта по исследованию НЛО

По данным The Independent, сайт будет изучать не только инопланетные объекты, ведь "аномальные явления" включают "источники аномальных обнаружений в воздухе, на море, в космосе и/или вокруг нас".

Издание NBCnews сообщает, что по словам Киркпатрика, у него есть задача собрать информацию об инцидентах с НЛО с 1945 года. Эти данные войдут в отчет, одобренный Конгрессом и предназначенный для помощи в расследовании правительственных программ США, связанных с неизвестными воздушными явлениями.

В материале The Hill подчеркнуто, что новый механизм отчета является дополнением к вебсайту AARO, впервые представленному в конце августа. Теперь можно предоставить официальную рассекреченную информацию об аномальных явлениях, включая фотографии и видео, для общего просмотра.

Напомним, что появились новые факты об НЛО, задокументированные в отчете NASA "Независимое исследование непознанных аномальных явлений". Агентство утверждает, что эти явления не всегда имеют внеземное происхождение.