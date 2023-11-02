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Розсекречують дані — Пентагон запустив сайт для дослідження НЛО

2 листопада 2023 02:39
оновлено: 02:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Розсекречують дані — Пентагон запустив сайт для дослідження НЛО
Літаюча тарілка в небі над землею. Фото: Shutterstock
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Пентагон запустив платформу, щоб фіксувати випадки зустрічі з невстановленими аномальними явищами, відомими як НЛО. Таким чином в США хочуть спрямувати більше ресурсів та використати всі можливості вивчення невідомого.

Про це повідомляє The Guardian

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Хто має доступ до сайту про НЛО

Зазначається, що наразі доступ до сайту мають федеральні службовці та ті, хто безпосередньо знайомий із вивченням подібних явищ.

Пізніше його відкриють для широкого загалу. Таким чином "уряд наближається до виконання своєї обіцянки повної відкритості" щодо аномальних подій та явищ.

Платформу під назвою All-domain Anomaly Resolution Office (Aaro) запустили після того, як Пентагон призначив Марка Макінерні директором дослідження НЛО. Також створенню сайту посприяло й те, що NASA потрібні дані всіх землян, які спостерігають за небом. Таким чином можна покращити вивчення невідомого.

Що публікуватиметься на сайті про НЛО

Зазначається також, що платформа "призначена як початкова точка контакту… вона не призначена для передачі потенційно конфіденційної або секретної інформації".

Директор Aaro Шон Кіркпатрік заявив, що ця платформа розчарує тих, хто очікує зіткнутися з прибульцями вже зараз. Адже це не вигадки з серіалу "Секретні матеріали".

Також незабаром на сайті має з'явитися розсекречений матеріал — "історичні документи". За словами Кіркпатріка, це "навчальний матеріал, який допоможе інформувати громадськість".

Що пишуть ЗМІ про відкриття сайту з дослідження НЛО

За даними The Independent, сайт вивчатиме не лише інопланетні об'єкти, адже "аномальні явища" включають "джерела аномальних виявлень в повітрі, на морі, у космосі та/або навколо нас".

Видання NBCnews повідомляє, що за словами Кіркпатріка, він має завдання зібрати інформацію про інциденти з НЛО з 1945 року. Ці дані ввійдуть до звіту, схваленого Конгресом і призначеного для допомоги в розслідуванні урядових програм США, пов’язаних з невідомими повітряними явищами.

У матеріалі The Hill підкреслено, що новий механізм звітування є доповненням до вебсайту AARO, вперше представленого наприкінці серпня. Тепер можна надати офіційну розсекречену інформацію про аномальні явища, включаючи фотографії та відео, для загального перегляду. 

Нагадаємо, що з'явилися нові факти про НЛО, задокументовані в звіті NASA "Незалежне дослідження непізнаних аномальних явищ". Агенція стверджує, що ці явища не завжди мають позаземне походження.

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