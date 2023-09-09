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SpaceX отправила в космос очередные спутники Starlink

9 сентября 2023 15:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
SpaceX отправила в космос очередные спутники Starlink
SpaceX запускает спутники Starlink. Фото: SpaceX
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Компания SpaceX в сфере аэрокосмоса активно расширяет свой орбитальный состав Starlink, отправив на орбиту еще 22 спутника. Используя ракету Falcon 9, запуск произошел с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 8 сентября поздно вечером по местному времени.

Об этом сообщает SpaceX.

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Сообщается, что меньше, чем через 10 минут, первая часть ракеты безопасно приземлилась на морскую платформу A Shortfall of Gravitas.

Пока вторая часть ракеты продолжала путь к целевой точке, спустя примерно 60 минут спутники были успешно развернуты в космосе. Этот полет стал уже седьмым для первой ступени ракеты Falcon 9. 

Стоит отметить, что за 2023 год это был 63-й космический запуск под эгидой Илона Маска. Стоит отметить, что SpaceX уже превзошла свое предыдущее достижение по количеству запусков за год. Прошлый год завершился с 61 запуском. Большая часть запусков этого года была посвящена спутникам Starlink, и общее число запущенных аппаратов превысило 5 тыс., из которых примерно 4600 продолжают работу в космосе.

Напомним, что в 2022 году Илон Маск конфиденциально приостановил функционирование Starlink у берегов Крыма, предотвращая попытку нападения с использованием украинских подводных беспилотников на российские корабли. При этом дроны, наполненные взрывчатыми веществами, почти достигли российского военного флота, однако неожиданно потеряли связь и без последствий выбросились на побережье.

 

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