SpaceX відправила до космосу чергові супутники Starlink

SpaceX запускає супутники Starlink. Фото: SpaceX

Компанія SpaceX у сфері аерокосмосу активно розширює свій орбітальний склад Starlink, відправивши на орбіту ще 22 супутники. Використовуючи ракету Falcon 9, запуск відбувся з космодрому на мисі Канаверал у Флориді 8 вересня пізно ввечері за місцевим часом.

Про це повідомляє SpaceX.

Читайте також:

Запуск Starlink у космос

Повідомляється, що менше ніж через 10 хвилин перша частина ракети безпечно приземлилася на морську платформу A Shortfall of Gravitas.

Поки друга частина ракети продовжувала шлях до цільової точки, приблизно через 60 хвилин супутники були успішно розгорнуті в космосі. Цей політ став уже сьомим для першого ступеня ракети Falcon 9.

Варто зазначити, що за 2023 це був 63-й космічний запуск під егідою Ілона Маска. Слід зазначити, що SpaceX вже перевершила своє попереднє досягнення за кількістю запусків протягом року. Минулий рік завершився із 61 запуском. Більшість цьогорічних запусків була присвячена супутникам Starlink, і загальна кількість запущених апаратів перевищила 5 тис., з яких приблизно 4600 продовжують роботу в космосі.

Нагадаємо, що у 2022 році Ілон Маск конфіденційно призупинив функціонування Starlink біля берегів Криму, запобігаючи спробі нападу з використанням українських підводних безпілотників на російські кораблі. При цьому дрони, наповнені вибуховими речовинами, майже досягли російського військового флоту, проте зненацька втратили зв'язок і без наслідків викинулися на узбережжя.