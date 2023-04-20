Вспышка в небе над Киевом: Госкосмос предупредил, что это явление может повториться

Земля проходит через метеорный поток Лириды, вызывающий звездопад. Фото: pixabay.com

Как сообщили в Государственном космическом агентстве после вспышки в небе над Киевом 19 апреля, испугавшей жителей города, предупредили, что в ближайшие дни это явление может повториться. Это связано с тем, что сейчас Земля проходит сквозь метеоритный поток Лириды.

Об этом говорится в сообщении на сайте Госкосмоса.

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Причина вспышки в небе

По данным Главного центра специального контроля Госкосмоса, неизвестный космический объект над Киевом был замечен около 22:00 19 апреля. Точное время вспышки специалисты определили как 21:57. Именно в этот момент инфразвуковыми средствами на территории Украины было зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие.

"Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", — объяснили в ГКА.

Вместе с тем, специалисты опровергли предположение, что вспышка могла произойти из-за схода с орбиты американского спутника RHESSI. Космический аппарат, по расчетам, должен упасть на Землю 20 апреля, но район его падения находится далеко за пределами Украины.

"Вероятнее всего вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лириды", — добавили в ГКА.

Что такое Лириды

Ежегодно в апреле Земля проходит через шлейф кометы Тэтчер, покидающей метеорный поток Лириды.

Лириды — это очень быстрые и яркие метеоры, которые влечет за собой шлейф кометы Тэтчер. Лириды не оставляют длинных горящих следов, когда проносятся через атмосферу Земли, их признак — яркие вспышки или так называемые "огненные шары".

Метеорный поток Лириды — один из самых древних, известных человечеству. Его еще наблюдали китайцы в 687 г. до н. э. Свое название поток Лириды получил от созвездия Лиры, из которого якобы падает метеоритный дождь.

Чтобы наблюдать Лириды, знатоки рекомендуют найти место, удаленное от любых мощных источников света, в том числе уличных фонарей, и лечь на землю ногами к востоку. Приблизительно за 30 мин наблюдений за ночным небом глаза должны адаптироваться к темноте и можно начать замечать, как с участка неба, где виднеется созвездие Лиры, падают звезды. Интенсивность такого звездопада в пиковое время составляет примерно 10-20 звезд в час.

Ориентировочный период, когда можно наблюдать Лириды, приходится на 19-25 апреля ежегодно. Пиковые дни приходятся на 21-22 число.

Напомним, синоптик Валерий Латуха ранее рассказал в комментарии Новини.LIVE, что загадочная вспышка в небе над Киевщиной — это обычный метеор.

Как известно, накануне вечером, 19 апреля, в Киеве была объявлена воздушная тревога. Жители города увидели в небе яркие вспышки и услышали звуки, похожие на взрывы.

Сначала сообщали о якобы работе сил ПВО. Впоследствии стало известно, что угрозы со стороны россиян не было, и ПВО не работали. В то же время "тревогу" объявили, чтобы успокоить людей

После появления в небе над Киевом загадочной зеленой вспышки, украинцы в сети начали шутить и создавать остроумные мемы.