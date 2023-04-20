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Спалах у небі над Києвом: Держкосмос попередив, що це явище може повторитися

20 квітня 2023 21:11
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Спалах у небі над Києвом: Держкосмос попередив, що це явище може повторитися
Земля проходить через метеорний потік, що спричиняє зорепад. Фото: pixabay.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Як повідомили у Державному космічному агентстві після спалаху в небі над Києвом 19 квітня, який налякав жителів міста, попередили, що найближчими днями це явище може повторитися. Це пов'язано з тим, що зараз Земля проходить крізь метеоритний потік Ліриди.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держкосмосу

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Причина спалаху у небі

За даними Головного центру спеціального контролю Держкосмосу, невідомий космічний об’єкт над Києвом помітили близько 22:00 19 квітня. Точний час спалаху спеціалісти визначили як 21:57. Саме у цей момент інфразвуковими засобами на території України була зареєстрована високоенергетична акустична подія. 

"Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. Подія, ймовірно, пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється", — пояснили у ДКА.

Разом з тим, фахівці спростували припущення, що спалах міг статись через схід з орбіти американського супутника RHESSI. Космічний апарат, за розрахунками, має впасти на Землю 20 квітня, але район його падіння розташований далеко за межами України.

"Найбільш ймовірно спалах було спричинено падінням метеориту з потоку Лірид", — додали у ДКА.

Що таке Ліриди

Щороку у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка залишає метеорний потік Ліриди.

Ліриди — це дуже швидкі і яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака — яскраві спалахи, або так звані "вогненні кулі". 

Метеорний потік Ліриди — один з найдавніших, що відомі людству. Його ще спостерігали китайці у 687 році до н. е. Свою назву потік Ліриди отримав від сузір'я Ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ.

Щоби спостерігати Ліриди, знавці рекомендують знайти місце, віддалене від будь-яких потужних джерел світла, зокрема вуличних ліхтарів, і лягти на землю ногами на схід. Приблизно за 30 хв спостережень за нічним небом очі мають адаптуватись до темряви і можна почати помічати, як із ділянки неба, де видніється сузір’я Ліри, падають зірки. Інтенсивність такого зорепаду у піковий час становить приблизно 10-20 зірок на годину.

Орієнтовний період, коли можна спостерігати Ліриди, припадає на 19-25 квітня щорічно. Пікові дні припадають на 21-22 число.

Нагадаємо, синоптик Валерій Латуха раніше розповів у коментарі Новини.LIVE, що загадковий спалах у небі над Київщиною — це звичайний метеор.

Як відомо, напередодні увечері, 19 квітня, у Києві було оголошено повітряну тривогу. Жителі міста побачили у небі яскраві спалахи та почули звуки, схожі на вибухи.

Спочатку повідомляли про нібито роботу сил ППО. Згодом стало відомо, що загрози збоку росіян не було і ППО не працювали. Натомість "тривогу" оголосили, аби заспокоїти людей.

Після появи у небі над Києвом загадкового зеленого спалаху, українці у мережі почали жартувати та створювати дотепні меми. 

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