Телескоп Хаббл обнародовал уникальный кадр галактики-медузы

Галактика-медуза (вид сверху). Иллюстративное фото: google.com

Телескопом Хаббл показал удивительный снимок галактики-медузы JO 206, будто сияющей, в космосе. Космическая "морская жительница" расположена в созвездии Водолея на расстоянии более 700 млн световых лет от Земли.

Об этом сообщает NASA.

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Галактики-медузы называются так из-за сходства с морскими медузами. Скопления звезд, оставляющих по себе газ, тянутся за ядром галактики, образуя что-то похожее на "щупальца".

"Щупальца" играют немаловажную роль в создании новых звезд. Когда газ покидает галактики и попадает в "щупальца", он постепенно сжимается под давлением гравитации, образуя звезды.

С помощью "щупалец" галактик-медуз, ученые изучают особенности образования звезд как можно дальше от ядра. Телескоп Хаббл в галактике JO 206 не нашел большой разницы между образованием звезд в центре и на маргинесе. Это свидетельствует о том, что среда рождения новых звезд не оказывает значительного влияния на их формирование.

Галактика-медуза JO206. Фото: телескопом Hubble NASA/ESA

Напомним, что агентство NASA обнародовало удивительные фото спиральной галактики с перемычками, расположенной в созвездии Девы. Она находится в 17 миллионах световых лет от Земли.