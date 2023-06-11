Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow Телескоп Габбл оприлюднив унікальний кадр галактики-медузи arrow

Телескоп Габбл оприлюднив унікальний кадр галактики-медузи

11 червня 2023 01:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Телескоп Габбл оприлюднив унікальний кадр галактики-медузи
Галактика-медуза (вигляд зверху). Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Телескопом Габбл показав дивовижний знімок галактики-медузи JO 206, що ніби сяє, в космосі. Космічна "морська жителька" розташована в сузір’ї Водолія на відстані понад 700 млн світлових років від Землі.

Про це повідомляє NASA.

Читайте також:

Чим галактика-медуза зацікавила NASA

Галактики-медузи мають таку назву через подібність із морськими медузами. Скупчення зірок, що лишають по собі газ, тягнуться за ядром галактики утворюючи щось схоже на "щупальця".

"Щупальця" відіграють важливу роль у створенні нових зірок. Коли газ покидає галактики і потрапляє до "щупалець", він поступово стискається під тиском гравітації утворюючи зорі. 

За допомогою "щупалець" галактик-медуз, вчені вивчають особливості утворення зірок якомога далі від ядра. Телескоп Габбл у галактиці JO 206 не виявив великої різниці між утворенням зір у центрі й на маргінесі. Це свідчить про те, що середовище народження нових зірок не має значного впливу на їх формування.

Галактика-медуза JO206. Фото: телескопом Hubble NASA/ESA

Нагадаємо, що агенція NASA оприлюднила дивовижні фото спіральної галактики з перемичками, що розташована у сузір’ї Діви. Вона перебуває на відстані 17 мільйонів світлових років від Землі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB