Телескоп Габбл оприлюднив унікальний кадр галактики-медузи

Галактика-медуза (вигляд зверху). Ілюстративне фото: google.com

Телескопом Габбл показав дивовижний знімок галактики-медузи JO 206, що ніби сяє, в космосі. Космічна "морська жителька" розташована в сузір’ї Водолія на відстані понад 700 млн світлових років від Землі.

Про це повідомляє NASA.

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Галактики-медузи мають таку назву через подібність із морськими медузами. Скупчення зірок, що лишають по собі газ, тягнуться за ядром галактики утворюючи щось схоже на "щупальця".

"Щупальця" відіграють важливу роль у створенні нових зірок. Коли газ покидає галактики і потрапляє до "щупалець", він поступово стискається під тиском гравітації утворюючи зорі.

За допомогою "щупалець" галактик-медуз, вчені вивчають особливості утворення зірок якомога далі від ядра. Телескоп Габбл у галактиці JO 206 не виявив великої різниці між утворенням зір у центрі й на маргінесі. Це свідчить про те, що середовище народження нових зірок не має значного впливу на їх формування.

Галактика-медуза JO206. Фото: телескопом Hubble NASA/ESA

Нагадаємо, що агенція NASA оприлюднила дивовижні фото спіральної галактики з перемичками, що розташована у сузір’ї Діви. Вона перебуває на відстані 17 мільйонів світлових років від Землі.