В июле украинцы смогут наблюдать Суперполнолуние

Суперлуна в небе. Фото: росСМИ

В июле украинцы смогут наблюдать феноменальное небесное событие — Суперполнолуние. Это период, когда Луна приближается к Земле ближе, чем обычно. В результате этого суперлуние кажется на 7% большим и на 16% ярче, чем обычное полнолуние.

Об этом пишут "РБК-Украина".

Читайте также:

Когда можно увидеть суперлуние

Следующее полнолуние, которое также будет являться суперлунием, придется на 3 июля 2023 года, время 13:41 по Киеву.

Это величественное явление будет видно всю ночь. Используйте компактный телескоп или бинокль, чтобы рассмотреть лунные кратеры, или просто наслаждайтесь видом. Чтобы по-настоящему оценить яркость Луны, лучше выбраться за пределы города, где нет городского света.

Как суперлуние воздействует на нас

Важно отметить, что суперлуние не оказывает влияния на здоровье человека и не вызывает таких катастрофических явлений, как наводнения, землетрясения, извержения вулканов или цунами.

Однако оно может спровоцировать немного более высокие приливы: на несколько сантиметров выше, чем обычные приливы во время полнолуния. При неблагоприятной погоде на побережье эти увеличенные приливы могут не сделать ситуацию лучше, но их воздействие все равно практически незаметно.

Чем заняться во время полнолуния Во время таких дней люди часто чувствуют прилив энергии, поэтому важно направить ее в полезное русло. Это отличное время для того, чтобы раскрыть свои творческие способности. Попробуйте прислушаться к себе и определить свои настоящие желания и стремления.

Вечером, во время полнолуния, рекомендуется провести время с близкими - совместно приготовить ужин, просмотреть лёгкую комедию или устроить семейный турнир в настольные игры.

Для влюбленных, суперлуние — это прекрасный повод для романтического свидания. Устройте общий ужин, обменивайтесь приятными разговорами и подарками. Это поможет избежать недоразумений и конфликтов.

Полнолуние — это также отличное время для добрых дел, таких как благотворительность или помощь окружающим. Помимо этого, заниматься садоводством или уходом за домашними растениями во время этого периода будет особенно приятно и продуктивно.

Напомним, что во второй месяц лета 2023 года магнитные бури снова будут проверять людей на прочность. В июле ожидается несколько мощных магнитных бурь.