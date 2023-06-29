У липні українці зможуть спостерігати Суперповнолуння

Супермісяць у небі. Фото: росЗМІ

У липні українці зможуть спостерігати феноменальну небесне явище — Суперповнолуння. Це період, коли Місяць наближається до Землі ближче, ніж зазвичай. В результаті цього супермісяць здається на 7% більшим і на 16% яскравішим, ніж звичайний повний місяць.

Про це пишуть "РБК-Україна".

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Коли можна побачити супермісяць

Наступний повний місяць, який також буде супермісяцем, припаде на 3 липня 2023 року, час 13:41 за Києвом.

Це величне явище буде видно всю ніч. Використовуйте компактний телескоп або бінокль, щоб розглянути крани місячні, або просто насолоджуйтеся видом. Щоб по-справжньому оцінити яскравість Місяця, краще вибратися за межі міста, де немає міського світла.

Як супермісяць впливає на нас

Важливо відзначити, що супермісяць не впливає на здоров'я людини і не викликає таких катастрофічних явищ, як повені, землетруси, виверження вулканів або цунамі.

Однак воно може спровокувати трохи вищі припливи: на кілька сантиметрів вище, ніж звичайні припливи під час повні. За несприятливої погоди на узбережжі ці збільшені припливи можуть не зробити ситуацію кращою, але їх вплив все одно практично непомітний.

Чим зайнятися під час повні Під час таких днів люди часто відчувають приплив енергії, тому важливо направити її в корисне русло. Це чудовий час для того, щоб розкрити свої творчі здібності. Спробуйте прислухатися до себе та визначити свої справжні бажання та прагнення.

Увечері, під час повного місяця, рекомендується провести час із близькими – спільно приготувати вечерю, переглянути легку комедію чи влаштувати сімейний турнір у настільні ігри.

Для закоханих супермісяць — це чудовий привід для романтичного побачення. Влаштуйте спільну вечерю, обмінюйтесь приємними розмовами та подарунками. Це допоможе уникнути непорозумінь та конфліктів.

Повний місяць — це також чудовий час для добрих справ, таких як благодійність або допомога оточуючим. Крім цього, займатися садівництвом чи доглядом за домашніми рослинами під час цього періоду буде особливо приємно та продуктивно.

Нагадаємо, що в другий місяць літа 2023 магнітні бурі знову перевірятимуть людей на міцність. У липні очікується кілька потужних магнітних бур.