Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow Уникальные кадры — фотограф зафиксировал жуткое свечение сердца Млечного пути arrow

Уникальные кадры — фотограф зафиксировал жуткое свечение сердца Млечного пути

17 ноября 2023 00:55
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Уникальные кадры — фотограф зафиксировал жуткое свечение сердца Млечного пути
Пыльное сердце Млечного пути. Фото: Мигель Кларо
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Профессиональный фотограф из Лиссабона Мигель Кларо создает увлекательные изображения ночного неба. Он специализируется на астрономических "небесных пейзажах", объединяющих Землю и небо. На этот раз ему удалось зафиксировать сердце Млечного Пути, которое жутко светится.

Об этом пишет Space.com.

Читайте также:

Жуткие кадры свечения сердца Млечного пути

Фотограф снял широкий панорамный вид на Млечный Путь в заповеднике Темное небо Алкева, сосредоточившись на темном сердце нашей родной галактики и сияющих газовых облаках в этом регионе.

Пылевое сердце галактики Млечного Пути имеет очень странное свечение.

"Изображение также содержит одну заметную звезду, 3 Стрельца, в созвездии Стрельца, которая находится "очень близко к настоящему галактическому центру галактики Млечный Путь", — говорится в сообщении.

Пыльное сердце Млечного пути. Фото: Мигель Кларо

Ранее мы писали, что из галактики Млечный путь исчезают звезды . Некоторые из них прорываются в межгалактическое пространство и отправляются в бесконечное путешествие подальше от человечества.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:31 В Украине закроют 53 заправки — известную сеть АЗС лишили лицензий

06:42 Кого могут снять с военного учета — список категорий лиц

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

06:40Цены на металлолом в ноябре — сколько стоит 1 кг чермета в Украине

Новость с фото

04:29Взрывы во Львовской области продолжаются — ПВО добивает "шахеды"

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

17:24Город полуокружен — в ВСУ рассказали о ситуации в Авдеевке

Актуальное по теме