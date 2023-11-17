Уникальные кадры — фотограф зафиксировал жуткое свечение сердца Млечного пути

Пыльное сердце Млечного пути. Фото: Мигель Кларо

Профессиональный фотограф из Лиссабона Мигель Кларо создает увлекательные изображения ночного неба. Он специализируется на астрономических "небесных пейзажах", объединяющих Землю и небо. На этот раз ему удалось зафиксировать сердце Млечного Пути, которое жутко светится.

Об этом пишет Space.com.

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Фотограф снял широкий панорамный вид на Млечный Путь в заповеднике Темное небо Алкева, сосредоточившись на темном сердце нашей родной галактики и сияющих газовых облаках в этом регионе.

Пылевое сердце галактики Млечного Пути имеет очень странное свечение.

"Изображение также содержит одну заметную звезду, 3 Стрельца, в созвездии Стрельца, которая находится "очень близко к настоящему галактическому центру галактики Млечный Путь", — говорится в сообщении.

Пыльное сердце Млечного пути. Фото: Мигель Кларо

Ранее мы писали, что из галактики Млечный путь исчезают звезды . Некоторые из них прорываются в межгалактическое пространство и отправляются в бесконечное путешествие подальше от человечества.