Уникальные кадры — фотограф зафиксировал жуткое свечение сердца Млечного пути
Профессиональный фотограф из Лиссабона Мигель Кларо создает увлекательные изображения ночного неба. Он специализируется на астрономических "небесных пейзажах", объединяющих Землю и небо. На этот раз ему удалось зафиксировать сердце Млечного Пути, которое жутко светится.
Об этом пишет Space.com.
Жуткие кадры свечения сердца Млечного пути
Фотограф снял широкий панорамный вид на Млечный Путь в заповеднике Темное небо Алкева, сосредоточившись на темном сердце нашей родной галактики и сияющих газовых облаках в этом регионе.
Пылевое сердце галактики Млечного Пути имеет очень странное свечение.
"Изображение также содержит одну заметную звезду, 3 Стрельца, в созвездии Стрельца, которая находится "очень близко к настоящему галактическому центру галактики Млечный Путь", — говорится в сообщении.
Ранее мы писали, что из галактики Млечный путь исчезают звезды . Некоторые из них прорываются в межгалактическое пространство и отправляются в бесконечное путешествие подальше от человечества.
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