Унікальні кадри — фотограф зафіксував моторошне світіння серця Чумацького шляху

Запорошене серце Чумацького шляху. Фото: Мігель Кларо

Професійний фотограф з Лісабона Мігель Кларо створює захопливі зображення нічного неба. Він спеціалізується на астрономічних "небесних пейзажах", які поєднують Землю та небо. Цього разу йому вдалося зафіксувати серце Чумацького Шляху, яке моторошно світиться.

Про це пише Space.com.

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Фотограф зняв широкий панорамний вид на Чумацький Шлях у заповіднику Темне небо Алкева, зосередившись на темному серці нашої рідної галактики та сяючих газових хмарах у цьому регіоні.

Пилове серце галактики Чумацького Шляху має надзвичайно дивне світіння.

"Зображення також містить одну помітну зірку, 3 Стрільця, у сузір’ї Стрільця, яка знаходиться "дуже близько до справжнього галактичного центру галактики Чумацький Шлях", — мовиться у повідомленні.

Запорошене серце Чумацького шляху. Фото: Мігель Кларо

Раніше ми писали, що з галактики Чумацький шлях зникають зірки. Деякі з них прориваються у міжгалактичний простір і вирушають у нескінченну подорож якнайдалі від людства.