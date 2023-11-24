На Юпитере произошел мощный взрыв — ученые раскрыли причину катастрофы

Газовый гигант Юпитер в космическом пространстве. Фото: CNN

Исследователи заметили столкновение очень яркой кометы, известной, как болид, с Юпитером, из-за чего произошел мощный взрыв. Несмотря на то, что этот взрыв не такой мощный, как некоторые предыдущие столкновения с этой планетой, ученые говорят, что он является увлекательным небесным событием в Солнечной системе.

Впечатляющие кадры разместила на своей странице в Twitter ученая из NASA по имени Хайди Хаммель.

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Столкновение кометы с Юпитером и мощный взрыв

Недавно астроном из Японии снял видеоролик, где можно увидеть, как яркая комета (болид) столкнулась с Юпитером. После столкновения произошел мощный взрыв, попавший на видео. Ученая по имени Хайди Хаммель поделилась кадрами, где можно заметить это событие.

"Минувшей ночью произошло еще одно столкновение с Юпитером! Яркая вспышка — это болид — падающая звезда в атмосфере Юпитера. Слишком мала, чтобы оставить место столкновения, как мы видели в 1994 и 2009 годах", — отметила сотрудница лаборатории космического телескопа NASA "Джеймс Уэбб".

Публикация со страницы Хайди Хаммель. Фото: скриншот из Twitter

Болиды и их влияние на атмосферу планет

Ученые говорят, что болиды являются обычным явлением как Юпитера, так и нашей планеты. Дело в том, что ежегодно в атмосферу Земли входит небольшое количество таких ярких небесных тел, которые очень быстро вспыхивают, не долетая до земли, разбрасывая свои осколки в большие океаны.

Несмотря на то, что этот болид, вероятно, не навредил газовой планете-гиганту, другие столкновения были достаточно влиятельными. Например, в 1994 году на Юпитер несколько дней падали обломки кометы Шумейкеров-Леви 9.

По словам ученых, это событие очень сильно повлияло на атмосферу газового гиганта и стало поворотным моментом в отношении нашей планеты и ее защитного слоя.

"Столкновение с Шумейкеров-Леви 9 было своего рода ударом под дых. Событие дало нам понимание того, насколько важно контролировать наш регион в Солнечной системе, а также понимать потенциальное влияние таких столкновений в будущем", — отмечала Хайди Хаммель.

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