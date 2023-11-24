Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Космос arrow В Юпитер врезался очень яркий объект — произошел взрыв arrow

В Юпитер врезался очень яркий объект — произошел взрыв

24 ноября 2023 06:13
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
На Юпитере произошел мощный взрыв — ученые раскрыли причину катастрофы
Газовый гигант Юпитер в космическом пространстве. Фото: CNN
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Исследователи заметили столкновение очень яркой кометы, известной, как болид, с Юпитером, из-за чего произошел мощный взрыв. Несмотря на то, что этот взрыв не такой мощный, как некоторые предыдущие столкновения с этой планетой, ученые говорят, что он является увлекательным небесным событием в Солнечной системе.

Впечатляющие кадры разместила на своей странице в Twitter ученая из NASA по имени Хайди Хаммель.

Читайте также:

Столкновение кометы с Юпитером и мощный взрыв

Недавно астроном из Японии снял видеоролик, где можно увидеть, как яркая комета (болид) столкнулась с Юпитером. После столкновения произошел мощный взрыв, попавший на видео. Ученая по имени Хайди Хаммель поделилась кадрами, где можно заметить это событие.

"Минувшей ночью произошло еще одно столкновение с Юпитером! Яркая вспышка — это болид — падающая звезда в атмосфере Юпитера. Слишком мала, чтобы оставить место столкновения, как мы видели в 1994 и 2009 годах", — отметила сотрудница лаборатории космического телескопа NASA "Джеймс Уэбб".

Публикация со страницы Хайди Хаммель
Публикация со страницы Хайди Хаммель. Фото: скриншот из Twitter

Болиды и их влияние на атмосферу планет

Ученые говорят, что болиды являются обычным явлением как Юпитера, так и нашей планеты. Дело в том, что ежегодно в атмосферу Земли входит небольшое количество таких ярких небесных тел, которые очень быстро вспыхивают, не долетая до земли, разбрасывая свои осколки в большие океаны.

Несмотря на то, что этот болид, вероятно, не навредил газовой планете-гиганту, другие столкновения были достаточно влиятельными. Например, в 1994 году на Юпитер несколько дней падали обломки кометы Шумейкеров-Леви 9.

По словам ученых, это событие очень сильно повлияло на атмосферу газового гиганта и стало поворотным моментом в отношении нашей планеты и ее защитного слоя.

"Столкновение с Шумейкеров-Леви 9 было своего рода ударом под дых. Событие дало нам понимание того, насколько важно контролировать наш регион в Солнечной системе, а также понимать потенциальное влияние таких столкновений в будущем", — отмечала Хайди Хаммель.

Напомним, мы писали о том, что ученые обнаружили на спутниках Юпитера подземные океаны.

Ранее мы рассказывали о том, что исследователи узнали, есть ли жизнь на Юпитере.

Также мы сообщали о том, что кроется под поверхностью спутников Юпитера.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

15:15Языковой скандал в вузе в Днепре — некоторые студенты встали на защиту преподавателя

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

18:19 Страны Запада недовольны операциями украинских спецслужб, — The Times

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших - 80x80

Закон о банке спермы и яйцеклеток военных — родятся ли дети у погибших

Новость с видео

11:30Очередной языковой скандал в Одесской области — подробности

15:39 Россияне устроили аварию на ЗАЭС — на пятом энергоблоке произошла утечка

04:33 Кто из украинских мужчин может потерять отсрочку от мобилизации — закон

10:57 Звезда Дизель Шоу теперь не одна — Виктория Булитко представила романтический дуэт

08:36 Жирона продаст Цыганкова и вернет Ромеу

Актуальное по теме