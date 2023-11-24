Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow В Юпітер врізався дуже яскравий об'єкт — стався вибух arrow

В Юпітер врізався дуже яскравий об'єкт — стався вибух

24 листопада 2023 06:13
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
На Юпітері стався потужний вибух — вчені розкрили причину катастрофи
Газовий гігант Юпітер у космічному просторі. Фото: CNN
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дослідники помітили зіткнення дуже яскравої комети, відомої, як болід, з Юпітером, через що стався потужний вибух. Попри те, шо цей вибух не такий потужний, як деякі попередні зіткнення з цією планетою, вчені кажуть, що він є захоплюючою небесною подією в Сонячній системі.

Вражаючі кадри розмістила на своїй сторінці в Twitter вчена з NASA на ім’я Хайді Хаммель.

Читайте також:

Зіткнення комети з Юпітером і потужний вибух

Нещодавно астроном з Японії зняв відеоролик, де можна побачити, як яскрава комета (болід) зіткнулась з Юпітером. Після зіткнення відбувся потужний вибух, який потрапив на відео. Вчена на ім’я Хайді Хаммель поділилася кадрами, де можна помітити цю подію.

"Минулої ночі відбулося ще одне зіткнення з Юпітером! Яскравий спалах — це болід — падаюча зірка в атмосфері Юпітера. Занадто малий, щоб залишити місце зіткнення, як ми бачили у 1994 та 2009 роках", — зазначила співробітниця лабораторії космічного телескопа NASA "Джеймс Вебб".

Публікація зі сторінки Хайді Хаммель
Публікація зі сторінки Хайді Хаммель. Фото: скриншот з Twitter

Боліди і їхній вплив на атмосферу планет

Вчені кажуть, що боліди є звичайним явищем як для Юпітера, так і для нашої планети. Справа в тому, що щорічно до атмосфери Землі входить невелика кількість таких яскравих небесних тіл, які дуже швидко спалахують, не долітаючи до землі, розкидаючи свої осколки у великі океани.

Не дивлячись на те, що цей болід, ймовірно, не нашкодив газовій планеті-гіганту, інші зіткнення були досить впливовими. Наприклад, у 1994 році на Юпітер декілька днів падали уламки комети Шумейкерів–Леві 9.

За словами вчених, ця подія дуже сильно вплинули на атмосферу газового гіганта і стала поворотним моментом відносно нашої планети і її захисного шару. 

"Зіткнення із Шумейкерів–Леві 9 було свого роду ударом під дих. Подія дала нам розуміння того, наскільки важливо контролювати наш регіон у Сонячній системі, а також розуміти потенційний вплив таких зіткнень у майбутньому", — зазначала Хайді Хаммель.

Нагадаємо, ми писали про те, що вчені знайшли на супутниках Юпітера підземні океани. 

Раніше ми розповідали про те, що дослідники дізналися, чи є життя на Юпітері. 

Також ми повідомляли про те, що криється під поверхнею супутників Юпітера.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув - 80x80

Закон про банк сперми і яйцеклітин військових — чи народяться діти у тих, хто загинув

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

10:57 Зірка Дизель Шоу тепер не одна — Вікторія Булітко презентувала романтичний дует

04:33 Хто з українських чоловіків може втратити відстрочку від мобілізації — закон

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі