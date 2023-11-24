На Юпітері стався потужний вибух — вчені розкрили причину катастрофи

Газовий гігант Юпітер у космічному просторі. Фото: CNN

Дослідники помітили зіткнення дуже яскравої комети, відомої, як болід, з Юпітером, через що стався потужний вибух. Попри те, шо цей вибух не такий потужний, як деякі попередні зіткнення з цією планетою, вчені кажуть, що він є захоплюючою небесною подією в Сонячній системі.

Вражаючі кадри розмістила на своїй сторінці в Twitter вчена з NASA на ім’я Хайді Хаммель.

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Зіткнення комети з Юпітером і потужний вибух

Нещодавно астроном з Японії зняв відеоролик, де можна побачити, як яскрава комета (болід) зіткнулась з Юпітером. Після зіткнення відбувся потужний вибух, який потрапив на відео. Вчена на ім’я Хайді Хаммель поділилася кадрами, де можна помітити цю подію.

"Минулої ночі відбулося ще одне зіткнення з Юпітером! Яскравий спалах — це болід — падаюча зірка в атмосфері Юпітера. Занадто малий, щоб залишити місце зіткнення, як ми бачили у 1994 та 2009 роках", — зазначила співробітниця лабораторії космічного телескопа NASA "Джеймс Вебб".

Публікація зі сторінки Хайді Хаммель. Фото: скриншот з Twitter

Боліди і їхній вплив на атмосферу планет

Вчені кажуть, що боліди є звичайним явищем як для Юпітера, так і для нашої планети. Справа в тому, що щорічно до атмосфери Землі входить невелика кількість таких яскравих небесних тіл, які дуже швидко спалахують, не долітаючи до землі, розкидаючи свої осколки у великі океани.

Не дивлячись на те, що цей болід, ймовірно, не нашкодив газовій планеті-гіганту, інші зіткнення були досить впливовими. Наприклад, у 1994 році на Юпітер декілька днів падали уламки комети Шумейкерів–Леві 9.

За словами вчених, ця подія дуже сильно вплинули на атмосферу газового гіганта і стала поворотним моментом відносно нашої планети і її захисного шару.

"Зіткнення із Шумейкерів–Леві 9 було свого роду ударом під дих. Подія дала нам розуміння того, наскільки важливо контролювати наш регіон у Сонячній системі, а також розуміти потенційний вплив таких зіткнень у майбутньому", — зазначала Хайді Хаммель.

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