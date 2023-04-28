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В NASA рассказали, когда МКС выйдет из строя и будет затоплена в океане

28 апреля 2023 08:32
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В NASA рассказали, когда МКС выйдет из строя и будет затоплена в океане
Международная космическая станция. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон, что МКС будет снята с орбиты в 2030–2031 годах, так как она технически устарела. Он также добавил, что в будущем частные компании будут заниматься деятельностью на орбите, и что NASA уже заключила контракты с несколькими коммерческими компаниями для создания коммерческих космических станций.

Об этом Нельсон заявил на брифинге.

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Это заявление подчеркивает планы NASA на будущее, поскольку агентство планирует перейти к созданию более современных космических объектов, которые будут лучше соответствовать современным требованиям. Кроме того, эта инициатива позволит частным компаниям войти на рынок космических услуг и станет новым этапом коммерциализации космической индустрии.

В то же время, снятие МКС с орбиты не означает окончание работы NASA на орбите, поскольку агентство продолжит свою деятельность в космосе с помощью новых коммерческих объектов. Более того, это может стать новым этапом в развитии космической индустрии и привести к созданию новых технологий, которые могут изменить мир.

В целом, эта новость отражает глобальный тренд в развитии космической индустрии, где государства все больше сотрудничают с частными компаниями, чтобы достичь общих целей в исследовании космоса и коммерциализации этой отрасли.

Напомним, что ученые провели эксперимент, в ходе которого продемонстрировали, что рис можно вырастить в почве, подобной марсианскому. Благодаря модификации генов, связанных с реакциями на стресс, рис смог выжить в непитательной среде.

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