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У NASA розповіли, коли МКС вийде з ладу та буде затоплена в океані

28 квітня 2023 08:32
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У NASA розповіли, коли МКС вийде з ладу та буде затоплена в океані
Міжнародна космічна станція Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Білла Нельсона сказав, що МКС буде знято з орбіти у 2030–2031 роках, оскільки вона технічно застаріла. Він також додав, що в майбутньому приватні компанії займатимуться діяльністю на орбіті й що NASA вже уклала контракти з кількома комерційними компаніями для створення комерційних космічних станцій.

Про це Нельсон заявив на брифінгу.

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Ця заява наголошує на планах NASA на майбутнє, оскільки агентство планує перейти до створення більш сучасних космічних об'єктів, які краще відповідатимуть сучасним вимогам. Крім того, ця ініціатива дозволить приватним компаніям увійти на ринок космічних послуг та стане новим етапом комерціалізації космічної індустрії.

Водночас зняття МКС з орбіти не означає закінчення роботи NASA на орбіті, оскільки агентство продовжить свою діяльність у космосі за допомогою нових комерційних об'єктів. Щобільше, це може стати новим етапом у розвитку космічної індустрії та призвести до створення нових технологій, які можуть змінити світ.

Загалом ця новина відображає глобальний тренд у розвитку космічної індустрії, де держави все більше співпрацюють із приватними компаніями, щоб досягти спільних цілей у дослідженні космосу та комерціалізації цієї галузі.

Нагадаємо, що вчені провели експеримент, в ході якого продемонстрували, що рис можна виростити в ґрунті, подібному до марсіянського. Завдяки модифікації генів, пов'язаних із реакціями на стрес, рис зміг вижити в неживильному середовищі.

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