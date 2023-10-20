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Ученые показали самый вулканический мир Солнечной системы: невероятные фото

20 октября 2023 10:43
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Ученые показали невероятные снимки самого вулканического мира в Солнечной системе
Космический аппарат NASA "Юнона" сфотографіровал Ио — спутник Юпитера. Фото: NASA
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Наша Вселенная, в частности Солнечная система наполнена удивительными и неповторимыми вещами. У каждого космического объекта есть свои уникальные особенности, которые ученые пытаются зафиксировать и исследовать. Знаете ли вы, где находится мир, наполненный вулканами? А у ученых уже есть ответ. Так, космический аппарат NASA "Юнона" 15 октября совершил очередной пролет мимо спутника Юпитера Ио. Именно он есть самым вулканическим миром Солнечной системы. А его поверхность буквально покрыта лавой и серой.

Во время путешествия зонд с помощью своей камеры JunoCam создал серию ошеломляющих изображений Ио с расстояния 11 тыс. км, пишет Science Alert.

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Все новые снимки газового гиганта и его спутников, которые делает "Юнона" несколько лет подряд, помогают ученым раскрывать очередные подробности особенностей поверхности этих миров.

На этот раз исследователи утверждают, что полученные изображения Ио являются самыми лучшими и четкими, которые мы имели со времен зонда "Галилео", исследовавшего Юпитер и его спутники между 1995 и 2003 годами.

"Такие изображения обеспечат исследователей Ио богатой аналитической работой на долгие годы", — пишет бывший сотрудник миссии Galileo, ученый из Университета Аризоны Джейсон Перри.

 

Юнона сделала новые впечатляющие снимки спутника Юпитера Ио
Ио с Юпитером на заднем плане в правом верхнем углу. Фото: NASA

Ио четвертый по величине спутник в Солнечной системе и самый близкий к Юпитеру. Но самое главное, что его поверхность покрыта наибольшим количеством вулканов среди всех каменистых миров, вращающихся вокруг Солнца. Приблизительно 150 из 400 известных вулканов регулярно извергаются на Ио.

 

Самый вулканический мир Солнечной системы: аппарат NASA сделал потрясающие снимки спутника Юпитера Ио
15 изображений Ио от приближения зонда к его отлету. Фото: NASA

Новые изображения также показывают новые детали северного полярного региона Ио, где есть невулканические горы, высота которых достигает 6000 м.

Вокруг диска также было зафиксировано по крайней мере два вулканических шлейфа.

 

 

В ближайшие месяцы станция должна получить еще более четкие изображения Ио, поскольку ее орбита будет все ближе к спутнику. Ожидается, что в феврале 2024 года "Юнона" пролетит в 1500 км от поверхности Ио.

Следует отметить, что этот невероятный вулканический мир входит в состав так называемых галилеевых спутников, куда также относят Европу, Ганимед и Каллисто. Эти четыре спутника были первыми объектами, которые нашел в 1610 году астроном Галилео Галилей на орбите вокруг другой планеты.

Ранее мы рассказывали, что учёным удалось снять на видео гигантский лабиринт на Марсе.

Напомним, мы писали, что во Млечном Пути ученые обнаружили 500 тысяч новых звезд.

Также мы сообщали, что исследователи нашли за Плутоном новые загадочные объекты.

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