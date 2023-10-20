Вчені показали неймовірні знімки найвулканічнішого світу в Сонячній системі

Космічний апарат NASA "Юнона" сфотографував Іо — супутник Юпітера. Фото: NASA

Наш Всесвіт, зокрема Сонячна система наповнені дивовижними й неповторними речами. Кожен космічний об'єкт має свої унікальні особливості, які вчені намагаються зафіксувати та дослідити. Чи знаєте ви, де знаходиться світ наповнений вулканами? А науковці вже мають відповідь. Так, космічний апарат NASA "Юнона" 15 жовтня здійснив черговий проліт повз супутник Юпітера Іо. Саме він є найвулканічнішим світом Сонячної системи. А його поверхня буквально вкрита лавою та сіркою.

Під час подорожі зонд за допомогою своєї камери JunoCam створив серію приголомшливих зображень Іо з відстані 11 тис. км, пише Science Alert.

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Цього разу дослідники стверджують, що отримані зображення Іо є найкращими та найчіткішими, які ми мали з часів зонда "Галілео", що досліджував Юпітер та його супутники між 1995 і 2003 роками.

"Такі зображення забезпечать дослідників Іо багатою аналітичною роботою на довгі роки", — пише колишній співробітник місії Galileo, вчений з Університету Арізони Джейсон Перрі.

Іо з Юпітером на задньому плані у верхньому правому куті. Фото: NASA

Іо є четвертий за величиною супутник у Сонячній системі та найближчий до Юпітера. Але найголовніше, що його поверхня вкрита найбільшою кількістю вулканів серед усіх кам'янистих світів, які обертаються навколо Сонця. Приблизно 150 з 400 відомих вулканів регулярно вивергаються на Іо.

15 зображень Іо від наближення зонду до його відльоту. Фото: NASA

Нові зображення також демонструють нові деталі північного полярного регіону Іо, де є невулканічні гори, висота яких досягає 6000 м.

Навколо краю диска також було зафіксовано принаймні два вулканічних шлейфи.

During the encounter this weekend, @NASAJuno observed a pair of volcanic plumes at Prometheus (also seen during the flyby at the end of July) and at Volund, an area of surface change and volcanic activity. Both plumes are near bottom.



(ht @b_swift for pointing out Volund plume) pic.twitter.com/nZGxHRY9hB — Jason Perry (@volcanopele) October 18, 2023

Time-lapse of @NASAJuno's encounter with Io over the weekend as seen by JunoCam. pic.twitter.com/kWrLxogL3h — Jason Perry (@volcanopele) October 17, 2023

Найближчими місяцями станція має отримати ще чіткіші зображення Іо, оскільки її орбіта буде дедалі ближче до супутника. Очікується, що у лютому 2024 року "Юнона" пролетить на відстані 1500 км від поверхні Іо.

Варто зазначити, що цей неймовірний вулканічний світ входить до складу так званих галілеєвих супутників, куди також зараховують Європу, Ганімед і Каллісто. Ці чотири супутники були першими об'єктами, які виявив 1610 року астроном Галілео Галілей на орбіті навколо іншої планети.

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