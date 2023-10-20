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Вчені показали найвулканічніший світ Сонячної системи: неймовірні фото

20 жовтня 2023 10:43
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Вчені показали неймовірні знімки найвулканічнішого світу в Сонячній системі
Космічний апарат NASA "Юнона" сфотографував Іо — супутник Юпітера. Фото: NASA
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Наш Всесвіт, зокрема Сонячна система наповнені дивовижними й неповторними речами. Кожен космічний об'єкт має свої унікальні особливості, які вчені намагаються зафіксувати та дослідити. Чи знаєте ви, де знаходиться світ наповнений вулканами? А науковці вже мають відповідь. Так, космічний апарат NASA "Юнона" 15 жовтня здійснив черговий проліт повз супутник Юпітера Іо. Саме він є найвулканічнішим світом Сонячної системи. А його поверхня буквально вкрита лавою та сіркою. 

Під час подорожі зонд за допомогою своєї камери JunoCam  створив серію приголомшливих зображень Іо з відстані 11 тис. км, пише Science Alert.

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Щоразу нові знімки газового гіганта і його супутників, які робить "Юнона" кілька років поспіль, допомагають ученим розкривати чергові подробиці особливостей поверхні цих світів.

Цього разу дослідники стверджують, що отримані зображення Іо є найкращими та найчіткішими, які ми мали з часів зонда "Галілео", що досліджував Юпітер та його супутники між 1995 і 2003 роками.

"Такі зображення забезпечать дослідників Іо багатою аналітичною роботою на довгі роки", — пише колишній співробітник місії Galileo, вчений з Університету Арізони Джейсон Перрі.

 

Юнона зробила нові вражаючі знімки супутника Юпітера Іо
Іо з Юпітером на задньому плані у верхньому правому куті. Фото: NASA

Іо є четвертий за величиною супутник у Сонячній системі та найближчий до Юпітера. Але найголовніше, що його поверхня вкрита найбільшою кількістю вулканів серед усіх кам'янистих світів, які обертаються навколо Сонця. Приблизно 150 з 400 відомих вулканів регулярно вивергаються на Іо. 

 

Найвулканічніший світ Сонячної системи: апарат NASA зробив приголомшливі знімки супутника Юпітера Іо
15 зображень Іо від наближення зонду до його відльоту. Фото: NASA

Нові зображення також демонструють  нові деталі північного полярного регіону Іо, де є невулканічні гори, висота яких досягає 6000 м.

Навколо краю диска також було зафіксовано принаймні два вулканічних шлейфи.

 

 

Найближчими місяцями станція має отримати ще чіткіші зображення Іо, оскільки її орбіта буде дедалі ближче до супутника. Очікується, що у лютому 2024 року "Юнона" пролетить на відстані 1500 км від поверхні Іо.

Варто зазначити, що цей неймовірний вулканічний світ входить до складу так званих галілеєвих супутників, куди також зараховують Європу, Ганімед і Каллісто. Ці чотири супутники були першими об'єктами, які виявив 1610 року астроном Галілео Галілей на орбіті навколо іншої планети.

Раніше ми розповідали, що науковцям вдалося зняти на відео гігантський лабіринт на Марсі.

Нагадаємо, ми писали, що у Чумацькому Шляху вчені знайшли 500 тисяч нових зірок.

Також ми повідомляли, дослідники знайшли за Плутоном нові загадкові об'єкти

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