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Ученые США и Великобритании будут искать инопланетян: зачем им это нужно

7 марта 2023 19:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Ученые намерены использовать новейшие научные инструменты, включая космический телескоп "Джеймс Уэбб"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ученые Гарвардского и Чикагского университетов в США объявили о запуске инициативы по поиску внеземной жизни. Кроме американских учебных заведений к проекту присоединились исследователи Кембридского университета в Великобритании и Швейцарской высшей технической школы Цюриха.

Об этом сообщает Financial Times.

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Как пишет издание, с середины 90-х астрономы обнаружили более 5000 экзопланет и считают, что только в галактике Млечный Путь есть еще миллиарды. Участники проекта по поиску внеземной жизни намерены использовать новые научные инструменты, включая космический телескоп "Джеймс Вебб". Исследователи рассчитывают найти любые признаки внеземной жизни, будь то простые микробы или развитые цивилизации. Один из ведущих исследователей инициативы — астроном Дидье Кело, который в 1995 году открыл первую экзопланету,

"Поскольку мы начинаем исследовать другие планеты, биосигнатуры могут доказать: происхождение жизни и ее эволюция на Земле просто счастливая случайность или это часть фундаментальной природы Вселенной со всеми ее биологическими и экологическими сложностями", — подчеркнула биолог Кембридского университета Эмили Митчелл.

Напомним, недавно ученые шокировали ответ, почему инопланетные существа не вступили в контакт с нашей планетой. Исследователи считают, что разумные пришельцы просто не считают Землю достаточно интересной.

Кроме того, еще в 2021 году ученым удалось найти несколько ответов на вопрос о существовании внеземной жизни. Ученые рассказали о семи невероятных вещах, которые они узнали об инопланетянах.

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