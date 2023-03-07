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Вчені США та Великої Британії шукатимуть інопланетян: для чого їм це потрібно

7 березня 2023 19:02
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Вчені мають намір використати новітні наукові інструменти, включаючи космічний телескоп "Джеймс Вебб"
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вчені Гарвардського та Чиказького університетів у США оголосили про запуск ініціативи щодо пошуку позаземного життя. Окрім американських навчальних закладів, до проєкту приєднались дослідники Кембридзького університету у Великій Британії та Швейцарської вищої технічної школи Цюриха.

Про це повідомляє Financial Times.

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Пошуки інопланетян

Як пише видання, з середини 90-х астрономи виявили понад 5000 екзопланет і вважають, що тільки в галактиці Чумацький Шлях є ще мільярди. Учасники проєкту з пошуку позаземного життя мають намір використати новітні наукові інструменти, включаючи космічний телескоп "Джеймс Вебб". Дослідники розраховують знайти будь-які ознаки позаземного життя, чи то прості мікроби, чи розвинені цивілізації. Один з провідних дослідників ініціативи — астроном Дідьє Кело, який у 1995 році відкрив першу екзопланету,

"Оскільки ми починаємо досліджувати інші планети, біосигнатури можуть довести: походження життя та його еволюція на Землі є просто щасливою випадковістю чи це частина фундаментальної природи Всесвіту з усіма її біологічними та екологічними складнощами", — наголосила біолог Кембридзького університету Емілі Мітчелл.

Нагадаємо, нещодавно вчені шокували відповіддю, чому інопланетні істоти не вступили в контакт з нашою планетою. Дослідники вважають, що розумні прибульці просто не вважають Землю достатньо цікавою.

Окрім того, ще у 2021-му році науковцям вдалося знайти декілька відповідей на питання щодо існування позаземного життя. Вчені розповіли про сім неймовірних речей, які вони дізналися про інопланетян

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