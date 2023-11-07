Облака на Марсе открыли еще одну тайну — почему планета стала пустыней

Подробное изображение Красной планеты. Авторство: ISRO

Даже малейшая мелочь может стать ключом к величайшей тайне. Это утверждение доказывает новое открытие, которое удалось сделать исследователям-энтузиастам, лишь наблюдая за облаками Красной планеты.

Как пишет издание Space, команда гражданских ученых из поддерживаемого NASA проекта "Обнаружение облаков на Марсе" (Cloudspotting on Mars) использовали данные наблюдений орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter для составления детализированной карты облаков на Марсе.

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Для достижения наилучших результатов ученые использовали данные инструмента MRO под названием Mars Climate Sounder, который просматривает атмосферу Марса в видимом и инфракрасном свете.

Это позволило измерить такие показатели как:

температура;

влажность;

содержание пыли в вертикальных срезах для прогнозирования климата и погоды.

В результате специалисты смогли создать несколько карт облаков для Красной планеты, которые иллюстрируют:

Время обнаружения облаков. Регионы в атмосфере Марса, где они были обнаружены.

Слева карта облаков Марса, справа карта, показывающая скопление облаков на определенных высотах. Изображение: NASA

Благодаря данному тщательному исследованию удалось установить, когда и где над поверхностью планеты образуются облака из воды и углекислого газа.

Это дало ученым понимание, как они могут охлаждать и нагревать атмосферу Марса, как они влияют на марсианскую погоду и климат. И открыло одну из самых больших загадок — почему планета превратилась в пустыню.

Так, ученые установили, что на планете могут образовываться на большой высоте рядом с полюсами Марса облака двух типов.

Несмотря на то, что Марс является сухой пустыней, в его холодной атмосфере содержится водяной пар, из которого формируются облака из водяного льда. Это поразило ученых, как и то, что ледяные облака формируются на высоте от 30 до 50 км над поверхностью Марса (мезосфера планеты).

Холодная атмосфера Марса на 95% состоит из углекислого газа, то есть здесь также может образовываться еще один вид облаков, а именно так называемые облака "сухого льда". Считается, что данный тип облаков образуется во время определенных пылевых сезонов на Марсе, особенно весной и летом в южном полушарии планеты, когда высокие температуры вызывают более сильные ветры, взбудораживающие поверхностную пыль, создавая вращающиеся столбы пыли, называемые пылевыми дьяволами

Считается, что эти пылевые дьяволы несут молекулы воды в атмосферу Марса, и поскольку пыль там взвешена, это предотвращает попадание воды на поверхность Марса посредством дождя или снега.

Как считают ученые NASA, частично из-за этого явления в далеком прошлом Марса планета потеряла большую часть своей воды, улетевшей в космос. Таким образом Марс превратился в ту засушливую пустыню, которой планета есть сейчас.

Облака и пустыни на Марсе. Фото: NASA

Структура облаков, увиденная участниками проекта, соответствует крупномасштабным колебаниям температуры в атмосфере Марса, называемых тепловыми приливами. Команда также обнаружила, что в более холодных областях марсианской атмосферы облака были более распространенными.

Согласно сообщению NASA, анализ собранных орбитальным аппаратом данных завершен только наполовину. Когда он будет закончен полностью, ученые надеются выяснить, как на формирование облаков влияет изменение состояния пыли на Марсе.

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