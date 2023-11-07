Хмари на Марсі відкрили ще одну таємницю — чому планета стала пустелею

Деталізоване зображення Червоної планети. Авторство: ISRO

Навіть найменша дрібниця може стати ключем до найбільшої таємниці. Це твердження доводить нове відкриття, яке вдалося зробити дослідникам-ентузіастам лише спостерігаючи за хмарами Червоної планети.

Як пише видання Space, команда цивільних вчених з проєкту "Виявлення хмар на Марсі" (Cloudspotting on Mars), що підтримується NASA, використовували дані спостережень орбітального апарату Mars Reconnaissance Orbiter для складання деталізованої карти хмар на Марсі.

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Зокрема, щоб досягти найкращих результатів науковці використовували дані інструменту MRO під назвою Mars Climate Sounder, який переглядає атмосферу Марса у видимому та інфрачервоному світлі.

Це дозволило заміряти такі показники як:

температура;

вологість;

вміст пилу у вертикальних "зрізах" для прогнозування клімату і погоди.

В результаті спеціалісти змогли створити кілька карт хмар для Червоної планети, які ілюструють:

Час виявлення хмар. Регіони в атмосфері Марсу, де вони були виявлені.

Ліворуч карта хмар Марсу, праворуч карта, що показує скупчення хмар на певних висотах. Зображення: NASA

Завдяки даному кропіткому дослідженню вдалося встановити, коли та де над поверхнею планети утворюються хмари з води та вуглекислого газу.

Це дало науковцям розуміння, як вони можуть охолоджувати та нагрівати атмосферу Марсу, як вони впливають на марсіанські погоду та клімат. І відкрило одну з найбільших загадок — чому планета перетворилася на пустелю.

Так, вчені встановили, що на планеті можуть утворюватися на великій висоті поруч із полюсами Марса хмари двох типів.

Попри те, що Марс є сухою пустелею, у його холодній атмосфері міститься водяна пара, з якої формуються хмари з водяного льоду. Це надзвичайно вразило вчених, як і те, що крижані хмари формуються на висоті від 30 до 50 км над поверхнею Марса (мезосфера планети).

Холодна атмосфера Марса на 95% складається з вуглекислого газу, тобто тут також може утворюватися ще один вид хмар, а саме так звані хмари "сухого льоду". Вважається, що даний тип хмар утворюється під час певних пилових сезонів на Марсі, особливо навесні та влітку в південній півкулі планети, коли високі температури викликають сильніші вітри, які розбурхують поверхневий пил, створюючи обертові стовпи пилу, які називаються пиловими дияволами.

Вважається, що ці пилові дияволи несуть молекули води в атмосферу Марса, і оскільки пил там зважений, це запобігає потраплянню води на поверхню Марса у вигляді дощу чи снігу.

Як вважають вчені NASA, частково через це явище в далекому минулому Марса планета втратила більшу частину своєї води, яка полетіла в космос. Таким чином Марс перетворився на ту посушливу пустелю, якою планета є зараз.

Хмари та пустеля на Марсі. Фото: NASA

Структура хмар, яку побачили учасники проєкту, відповідає великомасштабним коливанням температури в атмосфері Марса, які називаються тепловими припливами. Команда також виявила, що в холодніших областях марсіанської атмосфери хмари були більш поширеними.

Згідно з повідомленням NASA, аналіз зібраних орбітальним апаратом даних завершено лише наполовину. Коли він буде закінчений повністю, то вчені сподіваються з'ясувати, як на формування хмар впливає зміна стану пилу на Марсі.

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