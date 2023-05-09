Ученые обнаружили "железное сердце" Луны

Луна в небе. Фото: Reuters

Ученые из CNRS, Университета Лазурного побережья, Обсерватории Лазурного побережья, Университета Сорбонны и Парижской обсерватории-PSL открыли секреты сердца Луны, выявив ее твердое ядро. Это исследование раскрывает информацию о внутренней структуре Луны и может объяснить наличие железосодержащих материалов в лунной коре.

Об этом пишет Space.

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"Железное сердце" Луны

Исследователи использовали данные различных космических миссий и технологию лазерной локации, которая точно определяет расстояние между поверхностью Земли и поверхностью Луны. Благодаря этим данным, ученые выявили существование внешнего ядра Луны над твердым внутренним ядром. Это внутреннее ядро состоит из металла с плотностью, сходной с железом, и имеет размеры около 500 км в ширину, что составляет приблизительно 15% от размера Луны.

Кроме того, исследователи обнаружили доказательства, подтверждающие гипотезу о перемещении материала между ядром Луны и ее корой, называемого мантией, в течение эволюционного процесса Луны с момента ее формирования. Эти результаты в итоге могут помочь разгадать еще одну тайну, связанную с эволюцией Луны: почему ее магнитное поле, когда-то в 100 раз сильнее земного, в значительной степени ослабло и рассеялось.

Напомним, что месячный аппарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter, известный также как "Данури", прибыл на лунную орбиту в середине декабря. И уже сделал первые фотографии Луны. Изображение сделали с помощью устройства Lunar Terrain Imager Danuri, расположенного на орбитальном корабле.