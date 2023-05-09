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Вчені виявили "залізне серце" Місяця

9 травня 2023 12:33
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Вчені виявили "залізне серце" Місяця
Місяць у небі. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вчені з CNRS, Університету Лазурного узбережжя, Обсерваторії Лазурного узбережжя, Університету Сорбони та Паризької обсерваторії-PSL відкрили секрети серця Місяця, виявивши його тверде ядро. Це дослідження розкриває інформацію про внутрішню структуру Місяця і може пояснити наявність залізовмісних матеріалів у місячній корі.

Про це пише Space.

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"Залізне серце" Місяця

Дослідники використали дані різних космічних місій та технологію лазерної локації, яка точно визначає відстань між поверхнею Землі та поверхнею Місяця. Завдяки цим даним вчені виявили існування зовнішнього ядра Місяця над твердим внутрішнім ядром. Це внутрішнє ядро складається з металу з щільністю, подібною до заліза, і має розміри близько 500 км завширшки, що становить приблизно 15% від розміру Місяця.

Крім того, дослідники виявили докази, що підтверджують гіпотезу про переміщення матеріалу між ядром Місяця та його корою, званого мантією, протягом еволюційного процесу Місяця з моменту його формування. Ці результати можуть допомогти розгадати ще одну таємницю, пов'язану з еволюцією Місяця: чому її магнітне поле, колись у 100 разів сильніше за земне, значною мірою ослабло і розсіялося.

Нагадаємо, що місячний апарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter, відомий також як Данурі, прибув на місячну орбіту в середині грудня. І вже зробив перші фотографії Місяця. Зображення зробили за допомогою пристрою Lunar Terrain Imager Danuri, розташованого на орбітальному кораблі.

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