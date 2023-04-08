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Ученые случайно обнаружили черную дыру с цепочкой звезд: что известно

8 апреля 2023 01:31
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Дыра-беглец имеет цепочку из новорожденных звезд. Фото: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI)
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые обнаружили сверхмассивную черную дыру, путешествующую по космосу со свитой новорожденных звезд длиной 200 тыс. световых лет. Исследователи отмечают, что еще не видели подобного явления и обнаружили случайно.

Об этом сообщает Space.

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Сообщается, что сверхмассивная черная дыра с массой, эквивалентной 20 млн. солнц, движется так быстро, что с легкостью преодолеет расстояние между Землей и Луной всего за 14 минут.

"Это чистая интуиция, что мы натолкнулись на это", — отметил исследователь из Йельского университета Питер ван Доккум.

Однако ученые подчеркивают, что совершенно непонятно, как эта черная дыра вышла из галактики-хозяина. Команда считает, что выброшенная черная дыра могла "убежать" из своей главной галактики в результате многочисленных столкновений сверхмассивных черных дыр.

 

Черная дыра, фото иллюстративное

О чем свидетельствует цепочка из звезд

Путешествуя, космический беглец накапливает газ перед собой. Когда плотные области газа охлаждаются, появляются новые звезды. Как следствие, черная дыра активно создает коридор из новорожденных звезд, формирующих хвост. Исследователи отмечают, что он ведет прямо к галактике происхождения сверхмассивной черной дыры. И этот хвост наполовину ярче этой галактики, то есть он должен быть полностью наполнен звездами.

"Мы думаем, что мы видим след за черной дырой, где газ охлаждается и может образовывать звезды. Итак, мы смотрим на образование звезд, следующих за черной дырой. То, что мы видим, это последствия. Это не походило на то, что мы видели раньше", — сказал ван Доккум.

Напомним, что ученые из американского агентства NASA предупредили, что в ближайшие дни мимо Земли пролетит огромный астероид. По словам исследователей, он может приблизиться к нашей планете на относительно небольшое расстояние.

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