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Вчені випадково виявили чорну діру з ланцюжком зірок: що відомо

8 квітня 2023 01:31
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Діра-втікач має ланцюжок із новонароджених зірок. Фото: NASA, ESA, Leah Hustak (STScI)
445629d8-1f00-435a-ac93-ba66d525bc00 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вчені виявили надмасивну чорну діру, яка подорожує космосом зі свитою новонароджених зірок за довжиною 200 тис. світлових років. Дослідники зазначають, що ще не бачили подібного явища та виявили його випадково.

Про це повідомляє Space.

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Звідки взялася чорна діра

Повідомляється, що надмасивна чорна діра з масою, еквівалентною 20 млн Сонць, рухається так швидко, що з легкістю подолає відстань між Землею та Місяцем лише за 14 хвилин. 

"Це чиста інтуїція, що ми натрапили на це", — зазначив дослідник з Єльського університету Пітер ван Доккум.

Однак вчені наголошують, що зовсім не зрозуміло, як ця чорна діра вийшла з галактики-господаря. Команда вважає, що викинута чорна діра могла "втекти" зі своєї головної галактики в результаті численних зіткнень надмасивних чорних дір.

 

Чорна діра, фото ілюстративне

Про що свідчить ланцюжок із зірок

Подорожуючи, космічний втікач накопичує газ перед собою. Коли щільні області газу охолоджуються, народжуються нові зірки. Як наслідок, чорна діра активно створює коридор з новонароджених зірок, які формують хвіст. Дослідники зазначають, що він веде прямо до галактики походження надмасивної чорної діри. І цей хвіст наполовину яскравіший за цю галактику, тобто він повинен бути повністю наповнений зірками.

"Ми думаємо, що ми бачимо слід за чорною дірою, де газ охолоджується і може утворювати зірки. Отже, ми дивимось на утворення зірок, що слідує за чорною дірою. Те, що ми бачимо, — це наслідки. Це не було схоже на те, що ми бачили раніше", — сказав ван Доккум.

Нагадаємо, що вчені з американського агентства NASA попередили, що найближчими днями повз Землю пролетить величезний астероїд. За словами дослідників, він може наблизитися до нашої планети на відносно невелику відстань.

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