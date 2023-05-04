Ученые впервые наблюдали процесс поглощения звездой планеты

Процесс поглощения звездой планеты. Фото: АР

Ученые впервые наблюдали, как "умирающая" звезда поглощает планету. Астрономы прогнозируют подобную судьбу Земле примерно через пять миллиардов лет.

Об этом пишет издание AP.

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Считается, что большинство планет встречают свой конец, когда их звезда-хозяин исчерпывает энергию, превратившись в сильно расширяющегося Красного гиганта, пожирает все на свем пути.

Астрономы раньше наблюдали последствия этого процесса до и после, но никогда раньше не видели планету в процессе поглощения.

Морган Маклауд, постдоктор Гарвардского университета и соавтор исследования, сказал, что большинство из тысяч планет, открытых за пределами Солнечной системы, "в конце концов постигнет такая судьба".

Напомним, последний месяц весны ознаменуется лунным затмением и ретроградным Меркурием. Время будет непростое, наполненное событиями, преобразованиями и изменениями для многих знаков Зодиака. А нескольким представителям зодиакального круга представится возможность начать жизнь с чистого листа.