Ученые впервые наблюдали процесс поглощения звездой планеты
Ученые впервые наблюдали, как "умирающая" звезда поглощает планету. Астрономы прогнозируют подобную судьбу Земле примерно через пять миллиардов лет.
Об этом пишет издание AP.
Считается, что большинство планет встречают свой конец, когда их звезда-хозяин исчерпывает энергию, превратившись в сильно расширяющегося Красного гиганта, пожирает все на свем пути.
Астрономы раньше наблюдали последствия этого процесса до и после, но никогда раньше не видели планету в процессе поглощения.
Морган Маклауд, постдоктор Гарвардского университета и соавтор исследования, сказал, что большинство из тысяч планет, открытых за пределами Солнечной системы, "в конце концов постигнет такая судьба".
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