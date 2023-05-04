Вчені вперше спостерігали процес поглинання зіркою планети

Процес поглинання зіркою планети. Фото: АР

Вчені вперше спостерігали, як зірка, що "помирає", поглинає планету. Астрономи прогнозують подібну долю Землі приблизно через п'ять мільярдів років.

Про це пише видання AP.

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Вважається, що більшість планет зустрічають свій кінець, коли їхня зірка-господар вичерпує енергію, перетворившись на Червоного гіганта, який сильно розширюється, пожираючи все чому не пощастило опинитися на його шляху.

Астрономи раніше спостерігали наслідки цього процесу до і після, але ніколи раніше не бачили планети у процесі поглинання.

Морган Маклауд, постдоктор Гарвардського університету та співавтор дослідження, сказав, що більшість із тисяч планет, відкритих досі за межами Сонячної системи, "зрештою спіткає така доля".

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