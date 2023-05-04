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Вчені вперше спостерігали процес поглинання зіркою планети

4 травня 2023 03:53
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вчені вперше спостерігали процес поглинання зіркою планети
Процес поглинання зіркою планети. Фото: АР
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вчені вперше спостерігали, як зірка, що "помирає", поглинає планету. Астрономи прогнозують подібну долю Землі приблизно через п'ять мільярдів років.

Про це пише видання AP.

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Вважається, що більшість планет зустрічають свій кінець, коли їхня зірка-господар вичерпує енергію, перетворившись на Червоного гіганта, який сильно розширюється, пожираючи все чому не пощастило опинитися на його шляху.

Астрономи раніше спостерігали наслідки цього процесу до і після, але ніколи раніше не бачили планети у процесі поглинання.

Морган Маклауд, постдоктор Гарвардського університету та співавтор дослідження, сказав, що більшість із тисяч планет, відкритих досі за межами Сонячної системи, "зрештою спіткає така доля".

Нагадаємо, останній місяць весни ознаменується місячним затемненням та ретроградним Меркурієм. Час буде непростий, наповнений подіями, перетвореннями й змінами для багатьох знаків Зодіаку. А кільком представникам зодіакального кола випаде можливість почати життя з чистого аркуша. 

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