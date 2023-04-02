Ученые выяснили, подходят ли для жизни планеты без звезд

Планеты без звезд

Ученые из Европейской южной обсерватории в Германии сообщили о возможности существования жизни на лунах, вращающихся вокруг планет-изгоев, блуждающих по галактике без звезды. Компьютерное моделирование показало, что при правильной орбите и атмосфере некоторые луны могут оставаться теплыми более миллиарда лет.

Об этом пишет Sciencenews.

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Например, гравитационное перетягивание каната между Луной и ее планетой может держать определенные спутники достаточно поджаренными для того, чтобы там существовала жидкая вода. Жизнь, по-видимому, нуждается в долгосрочной стабильности, и ученые ищут места, где пригодные для жизни условия могут поддерживаться в течение сотен миллионов или миллиардов лет.

Кроме того, астрономы обнаружили около 100 беззвездных планет, некоторые из которых, возможно, образовались из газовых и пылевых облаков подобно звездам, другие были выброшены из своих собственных солнечных систем. У таких планет также могут быть луны, которые, как показывают исследования, не обязательно должны быть холодными и бесплодными местами. Если орбита луны не является идеальной окружностью, гравитационное притяжение ее планеты постоянно деформирует ее, в результате чего выделяется тепло.

Достаточно плотная, улавливающая тепло атмосфера, могла бы поддерживать температуру поверхности достаточной для того, чтобы вода оставалась жидкой. Эта вода могла появиться в результате химических реакций с углекислым газом и водородом в атмосфере, инициированных ударом высокоскоростных заряженных частиц из космоса.

Обнаружение таких мест, где могут существовать пригодные для жизни условия, открывает новые возможности для поиска жизни за пределами Солнечной системы.

Напомним, что орбитальный корабль Объединенных Арабских Эмиратов "Hope" (Надежда. — Ред) создал трехмерную карту Марса, открывая множество увлекательных геологических особенностей планеты.