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Вчені з'ясували, чи підходять для життя планети без зірок

2 квітня 2023 17:37
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Планети без зірок
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Вчені з Європейської південної обсерваторії в Німеччині повідомили про можливість існування життя на місяцях, що обертаються навколо планет-ізгоїв, що блукають галактикою без зірки. Комп'ютерне моделювання показало, що при правильній орбіті та атмосфері деякі місяці можуть залишатися теплими понад мільярд років.

Про це пише Sciencenews.

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Наприклад, гравітаційне перетягування каната між Місяцем та його планетою може тримати певні супутники досить підсмаженими для того, щоб там існувала рідка вода. Життя, мабуть, потребує довгострокової стабільності, і вчені шукають місця, де придатні для життя умови можуть підтримуватись протягом сотень мільйонів або мільярдів років.

Крім того, астрономи виявили близько 100 беззоряних планет, деякі з яких, можливо, утворилися з газових та пилових хмар подібно до зірок, інші були викинуті зі своїх власних сонячних систем. У таких планет також можуть бути місяці, які, як показують дослідження, не обов'язково мають бути холодними та безплідними місцями. Якщо орбіта місяця не є ідеальним колом, гравітаційне тяжіння її планети постійно деформує її, внаслідок чого виділяється тепло.

Досить щільна атмосфера, що уловлює тепло, могла б підтримувати температуру поверхні достатньої для того, щоб вода залишалася рідкою. Ця вода могла з'явитися внаслідок хімічних реакцій з вуглекислим газом та воднем в атмосфері, ініційованих ударом високошвидкісних заряджених частинок із космосу.

Виявлення таких місць, де можуть бути придатні для життя умови, відкриває нові можливості для пошуку життя за межами Сонячної системи.

Нагадаємо, що орбітальний корабель Об'єднаних Арабських Еміратів "Hope" (Надія. — Ред) створив тривимірну карту Марса, відкриваючи безліч захопливих геологічних особливостей планети.

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