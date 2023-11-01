Что произойдет, если ядро Земли полностью остынет — ученые предупредили

Раскаленное ядро нашей планеты во Вселенной. Фото: скриншот с YouTube

Исследователи сделали важный анализ и выяснили, что произойдет, если ядро Земли полностью остынет. По данным ученых, если дело дойдет до резкого снижения температуры в ядре, то наша планета радикально изменит свой внешний вид.

Об этом сообщают на канале "What If" в YouTube.

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Что известно о ядре Земли

Земное ядро — это, по сути, невероятно горячий камень, являющийся самой глубокой частью нашей планеты. Температура в ядре составляет шесть тысяч градусов по Цельсию, такую же температуру имеет и Солнце. Следует знать, почему же земное ядро имеет такую высокую температуру.

Внешний вид ядра Земли. Фото: скриншот с YouTube

Почему оно такое горячее

Есть несколько причин того, почему ядро нашей планеты такое горячее:

Тепло в ядре сохранилось еще со времен появления планеты, то есть, более четырех миллиардов лет назад

Тепло возникает из-за вращения ядра и процесса трения

Происходит активный подогрев от распада радиоактивных компонентов в центральных областях

Что будет, если ядро Земли остынет

Ученые утверждают, что в случае полного охлаждения ядра планета полностью изменит свой внешний вид. На Земле больше никогда не будет землетрясений и извержений вулканов. В таком случае наша планета останется без магнитного поля, которое является своеобразным "щитом" от солнечного ветра.

Впрочем, мнения исследователей очень разные. К примеру, одни считают, что без магнитного поля люди столкнутся с радиоактивным излучением космоса. По мнению других ученых, самой большой проблемой станет солнечная активность.

Однако, исследователи считают, что сейчас беспокоиться об охлаждении ядра Земли не стоит, ведь процесс снижения температуры раскаленного металла будет происходить, по меньшей мере, несколько миллиардов лет. Хотя ученые предупредили, что этот процесс уже начался, но гораздо быстрее, чем ожидалось.

"Результаты исследования дают нам новый взгляд на эволюцию Земли. Наша планета, как и другие каменистые планеты Меркурий и Марс, охлаждаются и становятся геологически неактивными гораздо быстрее, чем предполагалось", — говорит планетолог со Швейцарской высшей технической школы Цюрих Мотохико Мураками.

Напомним, мы писали о том, что исследователи честно рассказали о доказательствах инопланетной жизни.

Ранее мы рассказывали о том, что на Уране ученые обнаружили доказательства возможной внеземной жизни.

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