Що станеться, якщо ядро Землі повністю охолоне — вчені попередили

Розпечене ядро нашої планети у Всесвіті. Фото: скриншот з YouTube

Дослідники зробили важливий аналіз і з’ясували, що станеться, якщо ядро Землі повністю охолоне. За даними вчених, якщо справа дійде до різкого зниження температури в ядрі, то наша планета радикально змінить свій зовнішній вигляд.

Про це повідомляють на каналі "What If" в YouTube.

Читайте також:

Що відомо про ядро Землі

Земне ядро — це, по суті, неймовірно гарячий камінь, який є найглибшою частиною нашої планети. Температура в ядрі становить шість тисяч градусів за Цельсієм, таку саму температуру має і Сонце. Варто знати, чому ж земне ядро має таку високу температуру.

Зовнішній вигляд ядра Землі. Фото: скриншот з YouTube

Чому воно таке гаряче

Є декілька причин того, чому ядро нашої планети таке гаряче:

Тепло в ядрі збереглося ще з часів появи планети, тобто, більш, ніж чотири мільярди років тому

Тепло виникає через обертання ядра та процесу тертя

Відбувається активний підігрів від розпаду радіоактивних компонентів у центральних областях

Що буде, якщо ядро Землі охолоне

Вчені стверджують, що у разі повного охолодження ядра планета вона повністю змінить свій зовнішній вигляд. На Землі більше ніколи не буде землетрусів і вивержень вулканів. У такому випадку наша планета залишиться без магнітного поля, який є своєрідним "щитом" від сонячного вітру.

Втім, думки дослідників є дуже різними. Наприклад, одні вважають, що без магнітного поля люди зіштовхнуться з радіоактивним випромінюванням космосу. За думкою інших вчених, найбільшою проблемою стане сонячна активність.

Однак, дослідники вважають, що зараз турбуватися про охолодження ядра Землі не варто, адже процес зниження температури розпеченого металу відбуватиметься, щонайменше, декілька мільярдів років. Хоча вчені попередили, що цей процес вже розпочався, але значно швидше, ніж очікувалося.

"Результати дослідження дають нам новий погляд на еволюцію Землі. Наша планета, як й інші кам'янисті планети Меркурій і Марс, охолоджуються і стають геологічно неактивними набагато швидше, ніж передбачалося", — каже планетолог зі Швейцарської вищої технічної школи Цюріх Мотохіко Муракамі.

Нагадаємо, ми писали про те, що дослідники чесно розповіли про докази інопланетного життя.

Раніше ми розповідали про те, що на Урані вчені знайшли докази можливого позаземного життя.

Також ми повідомляли про те, що вчені пояснили, чому ядро Землі витікає назовні.