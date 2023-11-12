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Ученые собрали потрясающие заявления доказательств существования инопланетян

12 ноября 2023 03:25
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Ученые собрали потрясающие заявления доказательств существования инопланетян
Ученые сделали новое заявление о пришельцах. Фото: The Street
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Конгрессе США на этой неделе провели слушания о последнем примере доказательств инопланетян. В результате исследователи обнародовали ошеломляющие выводы.

Об этом пишет The Street.

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В частности, на встрече ученые, представляющие мексиканское правительство, опубликовали два вероятных трупа инопланетян.

В то время Мауссан утверждал, что два трупа, которые он нашел в Перу, были "бесчеловечными существами, не являющимися частью нашей земной эволюции".

Однако зрелище столкнулось с жесткой критикой, когда бывший пилот ВМС и обличитель НЛО Райан Грейвс выразил разочарование по поводу "необоснованного трюка".

"Вчерашняя демонстрация стала огромным шагом назад в этом вопросе", — сказал Грейвс.

Труппы инопланетян Моссана вернулись в Конгресс Мексики 7 ноября, где политики услышали ряд исследователей, которые сказали, что трупы с тремя пальцами действительно настоящие.

Роджер Зунига, антрополог из Национального университета Сан-Луиса Гонзаги в Перу, сказал Reuters, что якобы инопланетные мумии "настоящие".

"Не было абсолютно никакого вмешательства человека в физическое и биологическое формирование этих существ" , — сказал он.

Раньше мы писали, что с древнейших времен существует множество свидетельств о необычных объектах в небе, огне, странных сияниях, " колесницах богов" и т.д. И это вызывает закономерный вопрос: когда люди впервые начали задумываться, что, кроме нас во Вселенной могут существовать другие живые существа, развитые внеземные цивилизации.

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