Вчені зібрали приголомшливі заяви доказів існування інопланетян

Вчені зробили нову заяву про прибульців. Фото: The Street

У Конгресі США цього тижня провели слухання щодо останнього прикладу доказів інопланетян. В результаті дослідники оприлюднили приголомшливі висновки.

Про це пише The Street.

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Зокрема, на зустрічі вчені, які представляють мексиканський уряд, опублікували два ймовірні трупи інопланетян.

У той час Мауссан стверджував, що два трупи, які він знайшов у Перу, були "нелюдськими істотами, які не є частиною нашої земної еволюції".

Однак видовище зіткнулося з жорсткою критикою, коли колишній пілот ВМС і викривач НЛО Раян Грейвс висловив розчарування з приводу "необґрунтованого трюку".

"Вчорашня демонстрація стала величезним кроком назад у цьому питанні", — сказав Грейвс.

Трупи інопланетян Моссана повернулися до Конгресу Мексики 7 листопада, де політики почули ряд дослідників, які сказали, що трупи з трьома пальцями насправді є справжніми.

Роджер Зуніга, антрополог з Національного університету Сан-Луїса Гонзаги в Перу, сказав Reuters, що нібито інопланетні мумії "справжні".

"Не було абсолютно ніякого втручання людини у фізичне та біологічне формування цих істот", — сказав він.

Раніше ми писали, що з прадавніх часів існує безліч свідчень про незвичайні об'єкти в небі, вогні, дивні сяяння, "колісниці богів" тощо. І це викликає закономірне питання: коли ж люди вперше почали задумуватися, що, крім нас у Всесвіті можуть існувати інші живі істоти, розвинені позаземні цивілізації.