Ученые заметили на Плутоне аномальное явление — фото

Криовулканы на поверхности Плутона. Фото: Daily Mail

Исследователи нашли кое-что интересное на кратере Киладзе, расположенном в правой части Плутона. В ходе исследования ученые обнаружили там большое количество льда из воды и глубокие ущелья, что поможет им понять внутреннюю структуру этой планеты.

Об этом сообщает IFLScience.

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Первые исследования

Впервые ученые обнаружили на Плутоне криовулканические регионы, когда пролетали над ним в 2015 году. По словам исследователей, эти вулканы похожи на обычные, но если классические выбрасывают наружу расплавленные породы, то из криовулканов выходит смесь воды и льда.

Ученые говорят, что в Солнечной системе этих криовулканов большое количество, в частности, на спутниках Сатурна и Юпитера, на Церере и Плутоне.

Маленькая планета Плутон во Вселенной. Фото: Pinterest

Новое исследование ученых

Судя по данным анализа, вокруг кратера был водяной лед, хотя большая часть Плутона покрыта льдами из метана и азота. Более того, ученые заметили, что в водяном льду присутствовал аммиак, то есть, компонент, который не может длительное время находиться на планете из-за легкой способности разрушаться.

По мнению исследователей, этот кратер Киладзе появился после того, как туда упал метеорит. Хотя искаженная форма и признаки тектонической активности указывают на то, что этот кратер образовался из-за процессов, происходивших внутри Плутона.

Маленькие криовулканы на планете Плутон. Фото: The Guardian

"Двигателем вулканизма, который мы наблюдаем в нескольких регионах на поверхности Плутона, считается внутреннее тепло. Но мы не знаем, существует ли под поверхностью глобальный океан или только небольшие полости, наполненные водой и другими соединениями еще с тех пор, когда у Плутона было горячее ядро", — говорит ученый Дейл Круикшанк.

Эта планета имеет каменное ядро, вокруг которого находится ледяной слой, впрочем, пока неизвестно, что его греет внутри. Исследователи надеются, что в скором времени им удастся определить источник тепла и внутреннюю механику Плутона.

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