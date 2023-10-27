Вчені помітили на Плутоні аномальне явище — фото

Кріовулкани на поверхні Плутона. Фото: Daily Mail

Дослідники знайшли дещо цікаве на кратері Кіладзе, який розташований у правій частині Плутона. Під час дослідження вчені знайшли там велику кількість льоду з води і глибокі ущелини, що допоможе їм зрозуміти внутрішню структуру цієї планети.

Про це повідомляє IFLScience.

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Перші дослідження

Вперше вчені знайшли на Плутоні кріовулканічні регіони, коли пролітали над ним у 2015 році. За словами дослідників, ці вулкани схожі на звичайні, але якщо класичні викидають назовні розплавлені породи, то з кріовулканів виходить суміш води та льоду.

Вчені кажуть, що у Сонячній системі цих кріовулканів велика кількість, зокрема, на супутниках Сатурна і Юпітера, на Церері та Плутоні.

Маленька планета Плутон у Всесвіті. Фото: Pinterest

Нове дослідження науковців

Судячи з даних аналізу, навколо кратера був водяний лід, хоча більша частина Плутона вкрита льодами з метану та азоту. Більш того, вчені помітили, що у водяному льоді був присутній аміак, тобто, компонент, який не може тривалий час перебувати на планеті через легку здатність руйнуватися.

За думкою дослідників, цей кратер Кіладзе з’явився після того, як туди впав метеорит. Хоча викривлена форма та ознаки тектонічної активності вказують на те, що цей кратер утворився через процеси, які відбувалися всередині Плутона.

Маленькі кріовулкани на планеті Плутон. Фото: The Guardian

"Двигуном вулканізму, який ми спостерігаємо у декількох регіонах на поверхні Плутона, вважається внутрішнє тепло. Але ми не знаємо, чи існує під поверхнею глобальний океан або лише невеликі порожнини, наповнені водою та іншими сполуками ще з тих часів, коли у Плутона було гаряче ядро", — каже науковець Дейл Круїкшанк.

Ця планета має кам’яне ядро, навколо якого присутній крижаний шар, втім, поки невідомо, що його гріє всередині. Дослідники сподіваються, що незабаром їм вдасться визначити джерело тепла та внутрішню механіку Плутона.

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