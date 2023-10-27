Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Космос arrow Вчені знайшли дещо неймовірне на планеті Плутон: фото аномального явища arrow

Вчені знайшли дещо неймовірне на планеті Плутон: фото аномального явища

27 жовтня 2023 07:42
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Вчені помітили на Плутоні аномальне явище — фото
Кріовулкани на поверхні Плутона. Фото: Daily Mail
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Дослідники знайшли дещо цікаве на кратері Кіладзе, який розташований у правій частині Плутона. Під час дослідження вчені знайшли там велику кількість льоду з води і глибокі ущелини, що допоможе їм зрозуміти внутрішню структуру цієї планети.

Про це повідомляє IFLScience.

Читайте також:

Перші дослідження

Вперше вчені знайшли на Плутоні кріовулканічні регіони, коли пролітали над ним у 2015 році. За словами дослідників, ці вулкани схожі на звичайні, але якщо класичні викидають назовні розплавлені породи, то з кріовулканів виходить суміш води та льоду.

Вчені кажуть, що у Сонячній системі цих кріовулканів велика кількість, зокрема, на супутниках Сатурна і Юпітера, на Церері та Плутоні. 

Маленькая планета Плутон во Вселенной
Маленька планета Плутон у Всесвіті. Фото: Pinterest

Нове дослідження науковців

Судячи з даних аналізу, навколо кратера був водяний лід, хоча більша частина Плутона вкрита льодами з метану та азоту. Більш того, вчені помітили, що у водяному льоді був присутній аміак, тобто, компонент, який не може тривалий час перебувати на планеті через легку здатність руйнуватися.

За думкою дослідників, цей кратер Кіладзе з’явився після того, як туди впав метеорит. Хоча викривлена форма та ознаки тектонічної активності вказують на те, що цей кратер утворився через процеси, які відбувалися всередині Плутона.

Маленькие криовулканы на планете Плутон
Маленькі кріовулкани на планеті Плутон. Фото: The Guardian

"Двигуном вулканізму, який ми спостерігаємо у декількох регіонах на поверхні Плутона, вважається внутрішнє тепло. Але ми не знаємо, чи існує під поверхнею глобальний океан або лише невеликі порожнини, наповнені водою та іншими сполуками ще з тих часів, коли у Плутона було гаряче ядро", — каже науковець Дейл Круїкшанк.

Ця планета має кам’яне ядро, навколо якого присутній крижаний шар, втім, поки невідомо, що його гріє всередині. Дослідники сподіваються, що незабаром їм вдасться визначити джерело тепла та внутрішню механіку Плутона.

Нагадаємо, ми писали про те, що дослідники виявили на поверхні Марса стародавнє озеро. 

Раніше ми розповідали про те, чому ядро Землі почало витікати назовні. 

Також ми повідомляли про те, чому Всесвіт такий темний навіть за наявності яскравих зірок.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту - 80x80

Відкриття кордонів для чоловіків під час війни: інтерв'ю з автором скандального законопроєкту

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:40Ціни на брухт у жовтні: скільки коштує 1 кг чорних металів в Україні

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Актуальне по темі