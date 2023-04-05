Планета с двумя солнцами – уникальный мир, который удалось обнаружить ученым

Ученые нашли новый мир с двумя солнцами.

Астрономы нашли инопланетный мир, в котором есть два солнца и активная песчаная буря. Ученые нашли этот мир на расстоянии от Земли, которое составляет всего 70 мировых лет, и заметили, что в нем находятся клубящиеся силикатные облака.

Об этом сообщает информационный портал Новини.LIVE со ссылкой на "Science Alert"

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Исследователи постоянно изучают космическое пространство, а делают это с помощью телескопов, как, например, мощный гороскоп "Джеймс Вебб". Также для изучения космоса учёные используют межпланетные станции, марсоходы и другие устройства.

Исследователи утверждают, что новый мир под названием VHS 1256 находится в 69 мировых лет от планеты Земля. Масса этого мира составляет 20 масс Юпитера. Температура в нем такова, что может мгновенно расплавить алюминий, а вокруг двух звезд находится орбита по возрасту в 10 тысяч лет.

Также специалисты утверждают, что мир, который они обнаружили недалеко от Земли, опустошает активная песчаная буря.

Известно, что астрономы использовали космический телескоп Джеймса Уэбба, чтобы точнее наблюдать за новым миром. С помощью этого устройства специалисты обнаружили облака силикатных зерен, находящихся в активном движении в атмосферном пространстве.

По словам астрофизика Поля Мольера из Института астрономии Макса Планка в Германии, еще ни один из телескопов не смог идентифицировать такое количество характеристик одновременно для одной цели.

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